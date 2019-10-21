Рассекречены документы о создании первой советской атомной бомбы

«Росатом» опубликовал рассекреченное поручение о создании советской атомной бомбы, данное первому отечественному ядерному центру — Конструкторскому бюро № 11 (КБ-11) — во исполнение постановления правительства СССР в июне 1946 года, передает РИА Новости.

Госкорпорация начала публикацию уникальных рассекреченных архивных материалов об истории отечественной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в 2020 году. На портале «История „Росатома“ в специальном разделе „Российской атомной отрасли — 75 лет“ выложены факсимиле (изображение) архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.

Среди таких материалов — поручение, данное первым руководителем атомной отрасли Борисом Ванниковым директору КБ-11 Павлу Зернову по постановлению совета министров СССР от 21 июня 1946 года. В том постановлении Совмин обязал КБ-11 „создать под научным руководством Лаборатории № 2 реактивный двигатель „С“ (РДС) в двух вариантах — с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)“. Само постановление правительства было опубликовано ранее, но поручение непосредственному исполнителю этих работ представлено впервые.

»Реактивным двигателем «С» в целях сохранения секретности тогда именовалась атомная бомба. «Тяжелым топливом» назывался оружейный плутоний, а «легким топливом» — оружейный уран. КБ-11 был главной конструкторской организацией по созданию атомной бомбы (сейчас это Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове в Нижегородской области). Лаборатория № 2 Академии наук СССР была научным штабом советского атомного проекта (ныне это Курчатовский институт ).

Помимо плана и сроков выполнения работ Ванников в конце поручения сообщает, что совет министров «обязал И. В., П. М. и Ю. Б.» ежемесячно докладывать о ходе работ в КБ-11. Это были инициалы научного руководителя атомного проекта СССР Игоря Васильевича Курчатова , директора КБ-11 Павла Михайловича Зернова и главного конструктора, научного руководителя КБ-11 Юлия Борисовича Харитона.

В ходе атомного проекта было решено сосредоточить усилия на создании бомбы РДС-1 на основе оружейного плутония. Испытание атомного заряда для РДС-1 успешно состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.