Гузеева разразилась матом во время «Давай поженимся!»

Гузеева разразилась матом во время съемок «Давай поженимся!»

Телеведущий Максим Галкин показал видео с ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой , на кадрах которого она пытается прорекламировать канал передачи на YouTube. Ролик доступен в Instagram-аккаунте юмориста.

«Вы смотрите "Давай поженимся" на официальном канале YouTube, не забудьте подписаться», — говорит Гузеева в начале видео, но затем сбивается и пробует повторить те же самые слова «помягче, побыстрее».

Когда у ведущей не получается закончить фразу, она ругается матом, сетует, что устала и не знает, что ей делать. В этот момент она обращается к своим соведущим Василисе Володиной и Розе Сябитовой. Одна из них смотрит в телефон, а другая — ест пирожок.

Гузеева, в свою очередь, возмущается, что ее заставляют заикаться, и просит не публиковать неудачные дубли на YouTube. В конце у нее получается выговорить фразу полностью правильно.

В подписи к видео Галкин обратился к комику Гарику Харламову , в шутку недоумевая, как он мог пропустить этот ролик. Харламов ответил, что У Галкина сильнее связи на Первом канале. Другие пользователи в комментариях благодарили юмориста за опубликованный им ролик.

Харламов неоднократно высмеивал «Давай поженимся!» в Instagram. В октябре 2019 года он смонтировал видео, в котором «пострелял» по участникам телепередачи, а в сентябре показал свое перевоплощение в Гузееву.

Сваха из передачи Роза Сябитова критиковала комика за пародии. По ее мнению, они оскорбляют героев шоу с трагической историей. В ответ на ее претензии Харламов опубликовал очередной пародийный ролик.