Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин призвал мир вместе бороться с рисками в киберпространстве 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Си Цзиньпин обратился к миру с призывом
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Все страны должны нести общую ответственность за прогресс и развитие интернета, но также общими усилиями бороться с угрозами и рисками, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин.
"В этом году исполняется 50 лет с момента создания интернета, и за эти 50 лет интернет, ставший одним из величайших изобретений XX века, внес глубокие изменения в производство и образ жизни людей. В настоящий момент значительно ускоряется прогресс новой научно-технической революции и промышленной трансформации. Бурно развивается искусственный интеллект, Big Data, новые онлайн технологии и новые приложения, интернет придал мощный импульс и создал больше возможностей для развития", — говорится в обращении китайского лидера, зачитанном на церемонии открытия шестой Международной интернет-конференции в городе Учжэнь.
Он подчеркнул, что "международное сообщество несет общую ответственность за развитие, правильное использование и управление всемирной сетью, чтобы она принесла еще больше благ всему человечеству".
"Все страны должны следовать тенденциям времени, взять на себя ответственность за развитие, совместно противостоять угрозам и рискам, общими усилиями продвигать глобальное управление киберпространством", — добавил Си Цзиньпин.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Другое , Си Цзиньпин , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
В ЧП с дамбой под Красноярском новые подробности
В ЧП с дамбой под Красноярском новые подробности11
Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском
Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском
Названа опасность кормления бродячих собак
Названа опасность кормления бродячих собак7
России предрекли скорый развал
России предрекли скорый развал320
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение