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МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае 

РИА Новости 3 часа назад
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
На видео с воздуха запечатлена река, которая залила территорию поселка. Кроме того, в ролике показаны поисково-спасательные работы.
В ночь на субботу в 170 километрах к югу от Красноярска прорвало дамбу на реке Сейма близ золотодобывающей артели. Происшествие привело к гибели 15 человек. Еще 14 человек пострадали и находятся в больнице, причем трое из них — в тяжелом состоянии. В регионе продолжаются поиски пропавших.
К спасательным работам привлекли порядка 300 человек, а также 6 веротлетов и несколько маломерных судов. В Курагинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Предположительной причиной инцидента называют износ тела плотины. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе золотодобывающей компании, рабочие которой погибли при прорыве сооружения.
Понедельник, 21 октября, в Красноярском крае объявили днем траура. Губернатор региона Александр Усс выразил соболезнования родственникам жертв трагедии и
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Другое , Александр Усс , МЧС , МВД , Красноярск , Красноярский Край
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