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Россиян будут предупреждать о радиационных и химических ЧП в течение часа 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Россиян пообещали быстро предупреждать о химических и радиационных ЧП
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Население России теперь будут информировать о произошедших радиационных, химических и биологических происшествиях в течение часа. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности", — говорится в документе.
Соответствующие лаборатории будут оповещать в случае таких ЧП федеральные органы исполнительной власти, "Росатом", а также региональные подразделения МЧС.
МЧС России, как орган власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, должен «обеспечить внедрение единых стандартов обмена информацией, а также информирование населения об угрозах радиационного, химического и биологического характера».
Данное постановление вступит в силу 29 октября этого года.
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Другое , Происшествия в Москве , МЧС , Правительство РФ , Росатом , РИА Новости , Москва
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