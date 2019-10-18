Россиян пообещали быстро предупреждать о химических и радиационных ЧП

Россиян будут предупреждать о радиационных и химических ЧП в течение часа

МОСКВА , 18 окт — РИА Новости. Население России теперь будут информировать о произошедших радиационных, химических и биологических происшествиях в течение часа. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности", — говорится в документе.

Соответствующие лаборатории будут оповещать в случае таких ЧП федеральные органы исполнительной власти, "Росатом" , а также региональные подразделения МЧС

МЧС России, как орган власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, должен «обеспечить внедрение единых стандартов обмена информацией, а также информирование населения об угрозах радиационного, химического и биологического характера».

Данное постановление вступит в силу 29 октября этого года.