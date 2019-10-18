Путину рассказали о будущем древнерусских городов

Шую и Кинешму. «Банк БРИКС выдает вам кредит на воссоздание исторических поселений?» — сразу спросил глава государства. «Да, правительство Российской Федерации реализует совместно с Новым банком развития (БРИКС) программу — это комплексная модернизация инфраструктуры исторических поселений», — подтвердил собеседник. И недавно межведомственная комиссия решила включить туда два города Ивановской области

На вопрос об общем объеме кредита Воскресенский сказал, что свыше двух миллиардов рублей. Проект рассчитан на несколько лет. Сейчас предстоит заняться проектированием, выбрать объекты. «Примерно какие объекты? Вы уже представляете?» — уточнил Владимир Путин . «Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов», — ответил докладчик. «Мы уже приступили к этому в рамках программы „Комфортная городская среда“. Конечно, такие средства, надеюсь, позволят качественно улучшить качество жизни жителей этих прекрасных русских городов», — считает он.

Малые города очень важны для культуры, истории России , «у каждого из них особая душа, людям там живется зачастую нелегко», сказал Воскресенский. Область участвует в грантах на малые города и исторические поселения и в этом году — на втором месте по объему средств среди 85 регионов, которые получают их по этим грантам. «Сами добавляете туда?» — спросил Путин и получил утвердительный ответ. «Мы, если за что-то беремся, сразу консолидируем несколько планов — дороги, ремонты поликлиник, ремонты „социалки“. То есть это не просто создание каких-то красивых парков, а сразу „наваливаемся“ на городки», — объяснил он.

Воскресенский также рассказал, что удалось за два года, которые он работает в области. «Кое-что удалось сделать, но, конечно, не могу не отметить, что этого крайне недостаточно для улучшения жизни», — признал он. «Начали мы с транспортной доступности: тяжело было добраться до Ивановской области. Мы связали сейчас Ивановскую область с несколькими экономическими центрами», — рассказал губернатор. Во-первых, с Москвой — скоростными поездами: до Иваново можно добраться за три часа 40 минут, ходят восемь поездов в день. С Санкт-Петербургом связались ежедневным авиасообщением, а с Нижним Новгородом скоро будет отремонтирована дорога.

"Это привело к тому, что на нас внимательнее посмотрели крупные корпорации и создали уже свыше двух тысяч рабочих мест", — сообщил Воскресенский. Недавно удалось договориться о создании парашютного кластера в Иваново на базе завода «Полет». И все — от идеи до производства — будет сконцентрировано в городе.

"Благодаря национальному проекту мы в два раза увеличили ремонт дорог", — продолжил губернатор. И почти все городские округа в этом году будут связаны с областным центром. Благодаря поручению президента правительство включило восточный обход Иваново в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, началось проектирование. Дорога улучшит логистическую ситуацию в области и разгрузит город.

"Системно занялись сельским хозяйством. Что беспокоило: две трети земель не обрабатывались. Мы приняли план — за пять лет собираемся половину таких земель ввести в оборот", — сообщил докладчик. С 2018 года удалось договориться о больших инвестициях.

Также созданы две территории опережающего развития для привлечения инвестиций. Это текстиль и производство медицинской техники. Больше половины регионального продукта области — малый и средний бизнес, поэтому в регионе стали наводить порядок с мерами поддержки и стараются создать предпринимательский дух, рассказал Воскресенский. «Есть пока осторожный оптимизм, первые результаты», — оценил он. Выросли инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий. А в национальном рейтинге инвестклимата область заняла первое место по критерию поддержки малого бизнеса. «Но мы понимаем, что это, скорее, аванс доверия… преддверие серьезной, последовательной, кропотливой работы», — заметил докладчик.