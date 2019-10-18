Путину рассказали о будущем древнерусских городов 

«Банк БРИКС выдает вам кредит на воссоздание исторических поселений?» — сразу спросил глава государства. «Да, правительство Российской Федерации реализует совместно с Новым банком развития (БРИКС) программу — это комплексная модернизация инфраструктуры исторических поселений», — подтвердил собеседник. И недавно межведомственная комиссия решила включить туда два города Ивановской области: Шую и Кинешму.
На вопрос об общем объеме кредита Воскресенский сказал, что свыше двух миллиардов рублей. Проект рассчитан на несколько лет. Сейчас предстоит заняться проектированием, выбрать объекты. «Примерно какие объекты? Вы уже представляете?» — уточнил Владимир Путин. «Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов», — ответил докладчик. «Мы уже приступили к этому в рамках программы „Комфортная городская среда“. Конечно, такие средства, надеюсь, позволят качественно улучшить качество жизни жителей этих прекрасных русских городов», — считает он.
Малые города очень важны для культуры, истории России, «у каждого из них особая душа, людям там живется зачастую нелегко», сказал Воскресенский. Область участвует в грантах на малые города и исторические поселения и в этом году — на втором месте по объему средств среди 85 регионов, которые получают их по этим грантам. «Сами добавляете туда?» — спросил Путин и получил утвердительный ответ. «Мы, если за что-то беремся, сразу консолидируем несколько планов — дороги, ремонты поликлиник, ремонты „социалки“. То есть это не просто создание каких-то красивых парков, а сразу „наваливаемся“ на городки», — объяснил он.
Воскресенский также рассказал, что удалось за два года, которые он работает в области. «Кое-что удалось сделать, но, конечно, не могу не отметить, что этого крайне недостаточно для улучшения жизни», — признал он. «Начали мы с транспортной доступности: тяжело было добраться до Ивановской области. Мы связали сейчас Ивановскую область с несколькими экономическими центрами», — рассказал губернатор. Во-первых, с Москвой — скоростными поездами: до Иваново можно добраться за три часа 40 минут, ходят восемь поездов в день. С Санкт-Петербургом связались ежедневным авиасообщением, а с Нижним Новгородом скоро будет отремонтирована дорога.
"Это привело к тому, что на нас внимательнее посмотрели крупные корпорации и создали уже свыше двух тысяч рабочих мест", — сообщил Воскресенский. Недавно удалось договориться о создании парашютного кластера в Иваново на базе завода «Полет». И все — от идеи до производства — будет сконцентрировано в городе.
"Благодаря национальному проекту мы в два раза увеличили ремонт дорог", — продолжил губернатор. И почти все городские округа в этом году будут связаны с областным центром. Благодаря поручению президента правительство включило восточный обход Иваново в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, началось проектирование. Дорога улучшит логистическую ситуацию в области и разгрузит город.
"Системно занялись сельским хозяйством. Что беспокоило: две трети земель не обрабатывались. Мы приняли план — за пять лет собираемся половину таких земель ввести в оборот", — сообщил докладчик. С 2018 года удалось договориться о больших инвестициях.
Также созданы две территории опережающего развития для привлечения инвестиций. Это текстиль и производство медицинской техники. Больше половины регионального продукта области — малый и средний бизнес, поэтому в регионе стали наводить порядок с мерами поддержки и стараются создать предпринимательский дух, рассказал Воскресенский. «Есть пока осторожный оптимизм, первые результаты», — оценил он. Выросли инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий. А в национальном рейтинге инвестклимата область заняла первое место по критерию поддержки малого бизнеса. «Но мы понимаем, что это, скорее, аванс доверия… преддверие серьезной, последовательной, кропотливой работы», — заметил докладчик.