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Свинка Пеппа стала участницей судебного процесса. Самарские кондитеры получили иск от Британии 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Свинка Пеппа стала участницей судебного процесса. Самарские кондитеры получили иск от Британии
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самарские кондитеры в очередной раз попали под закон об использовании чужой интеллектуальной собственности. В этот раз изображение суперпопулярной свинки Пеппы было использовано при изготовлении тортов.
В апреле этого года «Entertainment One UK Limited» подал иск в арбитражный суд Самарской области с требованием взыскать с ответчика, ООО «Лиронас», компенсацию за нарушение исключительных прав на использование изображений «Peppa pig», «Mummy pig», «Daddy pig», «George pig» в размере 1 304 442 руб.
Данные знаки действительно принадлежат британской компании. Они были зарегистрированы в 2013 году, что подтверждено свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Ответчик в 2018 году выпустил серию детских тортов с изображением свинок из семейства Пеппы, тем самым нарушив международное законодательство. Фотографии кондитерских изделий с нелегально использованной атрибутикой были размещены на сайте компании.
Однако суд учел, что изображение, нарушающее права истца было удалено с сайта ответчика сразу после получения претензии, о чем в адрес «Entertainment One UK Limited» было направлено соответствующее уведомление.
То есть, длительность правонарушения составляла менее 1 месяца, поэтому размер компенсации необходимо рассчитывать исходя из длительности правонарушения, не превышающего 1 год.
По решению самарского арбитражного суда с «Лиронас» в пользу истца взыскано 90 836 руб. компенсации. Однако британская компания таким исходом дела осталась неудовлетворенной и подала апелляцию в 11 арбитражный суд, настаивая на полной выплате компенсации за использование чужой интеллектуальной собственности. Заявление принято, судебное заседание назначено на начало ноября.
«Entertainment One UK Limited» известно массовыми исками к российским предпринимателям. Судебные претензии предъявлялись как крупным компаниям, так и к мелким ИП. Пока англичанам удается отстоять свои права на свинку.
Фото: ФедералПресс / Марина Рудой
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Другое , ФедералПресс , Самарская Область
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