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Кирилл Клейменов вернулся на пост ведущего программы «Время» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Кирилл Клейменов вернулся на пост ведущего программы «Время»
Фото: Teleprogramma.pro
Являвшийся заместителем генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов внезапно вновь появился в кресле ведущего программы «Время». Выпуск с медиаменеджером вышел в эфир вечером 14 октября. Свою речь журналист начал с объяснения возможных причин своего возвращения. Клейменов озвучил риторический вопрос от всех зрителей «почему опять?» и не исключил версию, что в скором времени может что-то случиться.
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больше по теме Вместо Андреевой: Кирилл Клейменов возвращается на пост ведущего программы «Время»Получивший ТЭФИ ведущий решил продолжить эксперимент и вновь вернуться в кресло ведущего.
Позже Кирилл отметил, что в его отсутствие в кресле диктора изменилось «много чего». По его мнению, мир пошел вразнос, поэтому журналисту ничего не оставалось, как вернуться на исходную позицию. Отметим, что Клейменов отсутствовал в эфире 14 лет — с 2004 года. С февраля по май Клейменов продолжал вести «Время», а затем вновь распрощался с аудиторией. На «Первом канале», впрочем, предпочли появление ведущего не комментировать. Не ответили там на вопрос, будет ли Кирилл работать на постоянной основе, уточняют РИА Новости.
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Другое , Кирилл Клейменов , РИА Новости
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