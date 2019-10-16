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В Петербурге перекроют улицы из-за игры «Зенита» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
В Петербурге перекроют улицы из-за игры «Зенита»
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В субботу, 19 октября, на стадионе «Газпром Арена» состоится встреча ФК «Зенит» и ФК «Ростов». По информации КРТИ, в связи с футбольным матчем будут перекрыты несколько улиц.
С 16.00 до 22.00 по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту;
С 19.00 до 22.30 по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта, Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы.
Помимо прочего, будут введены дополнительные ограничения. На закрытых участках дороги появятся предупреждающие знаки:
С 16.00 до 22.00 «Направление движения по полосам» на Крестовском пр. за пересечением с ул. Рюхина в направлении к Южной дороге;
с 19.00 до 22.30 «Движение направо» при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной ул.
Отмечается, что весь день будут действовать запрет на остановку транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову пер., ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., Морскому пр. от Динамовской ул. до ул. Рюхина, Крестовскому пр. от Спортивной ул. до Южной дороги, Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Приморского пр., нечетной стороне ул. Савиной.
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Другое , Зенит , Санкт-Петербург
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