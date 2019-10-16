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В зоопарке Антверпена подрались акулы 

Популярная механика 1 час назад
В зоопарке Антверпена подрались акулы
Фото: Популярная механика
На опубликованных в твиттере кадрах видно, как крупная морская хищница начинает трепать более мелкого сородича. Затем она проплывает мимо посетителей зоопарка, держа жертву в пасти.
Как сообщает РИА Новости, обе хищницы многие годы мирно уживались в одном аквариуме.
Uhhm @zooantwerpen, missen jullie een haaitje? pic.twitter.com/w36ldXJZcN
— Martijn Mostert (@xperyance) 13 октября 2019 г.
"Возможно, хищная рыба поддалась инстинктам или бычья акула была больна и слаба", — прокомментировали случившееся в зоопарке, добавив, что в целях предосторожности переселили вторую бычью акулу в другой аквариум.
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Другое , Антверпен
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