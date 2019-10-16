Потомки «Ночных ведьм» обратились к Володину

Письмо спикеру нижней палаты российского парламента составили потомки ветеранов женских авиаполков, сформированных Героем Советского Союза Мариной Расковой — 46-го гвардейского ночного бомбардировочного, 125-го гвардейского Борисовского бомбардировочного и 586-го истребительного, а также Авиагруппы-122 ПВО СССР. Всего документ подписали 29 человек. В их числе родные Антонины Худяковой, Екатерины Рябовой , Ксении Карпуниной, Александры Акимовой , Ирины Дрягиной, Тамары Русаковой, Ларисы Радчиковой, Марии Щелкановой, Евгении Журавлёвой, Лидии Николаевой, Екатерины Батухтиной и Марии Рукавициной.

«С началом Великой Отечественной войны наши матери и бабушки, не жалея себя встали плечом к плечу с мужчинами, защищавшими нашу Родину, явив пример мужества, героизма и величайшей силы духа. Тем обиднее нам, потомкам, слышать о том, что здание Дома офицеров в Энгельсе (Саратовская область), где формировались уникальные женские полки, где они фактически «встали на крыло», готовится к сносу. Между тем, это единственный материальный памятник, оставшийся свидетелем начала фронтового пути наших мам и бабушек. Ведь именно в этом здании девушки жили во время обучения, о котором многие из них потом с неизменной гордостью вспоминали, именно в этом здании они принимали присягу! Этот Дом офицеров «провожал» на фронт каждый из трёх полков, не все смогли побывать в нем после войны», — говорится в петиции.

Здание Дома офицеров в Энгельсе было построено 31 декабря 1935 года по проекту знаменитого советского архитектора Иосифа Каракиса, который более известен на Украине , чем в России . Он является автором зданий, ставших памятниками культурного наследия, — Дома Красной Армии и Флота УССР (ныне Центральный дом Вооружённых сил Украины), художественной школы имени Шевченко и многочисленных жилых домов в Киеве , гостиницы «Украина» в Луганске , а также школ, мостов и гидротехнических сооружений. Многие из творений Каракиса признаны объектами культурного наследия. Дом офицеров под Саратовом в число охраняемых государством памятников не вошёл, хотя кроме «Ночных ведьм» с ним связаны не менее легендарные личности. В 1950-е годы в его спортзале физподготовкой занимались Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов, Павел Попович и другие участники первого космического отряда СССР. Рядом, на территории авиабазы, имеется парашютная вышка, с которой прыгал будущий первый человек в космосе. Уже после исторического полёта и приземления неподалёку от города Энгельса Гагарин, как и Титов, встречался в этом здании с местными жителями. До этого в тех же стенах бывал известный лётчик Валерий Чкалов

В постсоветские годы, как разъясняется в обращении к Вячеславу Володину, Дом офицеров находился на балансе Минобороны РФ , «представляя для военных скорее балласт и источник ненужного расходования средств, чем предмет гордости и памяти». В итоге военное ведомство решило списать его с баланса, оттуда выселили Совет ветеранов и библиотеку, отключили коммуникации, после чего здание было стало разрушаться.

В конце 2018 года местные власти взяли объект на баланс, очистили от мусора и законсервировали. Руководство Энгельсского района инициировало экспертизу здания, по итогам которой ожидаемо выяснилось, что оно нуждается в капитальном ремонте, пишет региональное агентство «Свободные новости».

Посетивший весной 2019 года родную для него Саратовскую область спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Дом офицеров, пообещав, что вопрос его восстановления и превращения в мемориальный комплекс является «первоочередным», а затем проинформировал, что на эти цели регион получит средства из федерального бюджета. В конце сентября данной теме было посвящено совещание с участием зампреда регионального правительства Романа Бусаргина , на котором директор ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев дал понять, что исторический объект придётся снести, а его дальнейшая эксплуатация якобы невозможна из-за несоответствия современным требованиям противопожарной безопасности.

«Современные технологии позволяют с применением 3D-сканирования выполнить точные обмеры сооружения. Оптимальным вариантом является снос здания с его воссозданием в виде точной архитектурной копии», — цитирует Лазарева ИА «Саратов Бизнес-Консалтинг».

Именно эта новость и шокировала потомков «Ночных ведьм», которые в письме Вячеславу Володину подчеркнули, что «даже когда Дом офицеров был официально закрыт для посещения по причине „аварийности“, осмотр его внутренних интерьеров говорил о том, что здание подлежит восстановлению».

«Нам не представляется возможным в таком контексте говорить о «реставрации», так как она подразумевает сохранение и спасение старого, а не строительство «новодела», лишённого всякой исторической ценности. Мы понимаем, что в контексте веяний сегодняшнего дня современное здание выглядит более привлекательным и (возможно) дешёвым вариантом. Но в преддверии празднования 75-летнего юбилея Великой Победы, подрастающее поколение лишается возможности физического присутствия в этих уникальных стенах», — объясняют свою позицию потомки лётчиц-антифашисток.

Они просят Вячеслава Володина «взять на контроль работы, которые вот-вот начнутся в Доме офицеров», обращая внимание на необходимость того, «чтобы все работы проводились максимально корректно и тщательно, с привлечением, в том числе, независимых экспертов».

«К сожалению, у всех на слуху случаи такого восстановления памятников истории и архитектуры, что утрачивается всякая ценность здания. Как говорят специалисты, современные технологии позволяют реставрировать, сохранять фактически любое строение, каким бы аварийным оно не было и какую бы степень износа не содержало — вопрос лишь в количестве выделяемых средств. Просим Вас не допустить сноса энгельсского Дома офицеров накануне 75-летия Великой Победы. Мы уверены в том, что Дом офицеров можно сохранить, но для этого необходимо Ваше личное вмешательство!» — резюмируют авторы письма.

Данную позицию разделяют в градозащитном движении «Архнадзор», активисты которого считают утрату подлинного памятника бедой, а саратовский краевед Денис Жабкин добавляет, что «при „реконструкции“ новодела вся мемориальная ценность здания будет утрачена навсегда».

«Не будет залов и лестниц по которым ходили Гагарин, Раскова и другие герои. Не будет тех помещений, где остался их дух. Ни один ветеран, бывавший внутри, не почувствует, что попал в то здание, с которым связаны его воспоминания. Это будет просто здание, сделанное по подобию здания, что раньше стояло на этом месте. И зачем оно тогда вообще?» — задаётся вопросом Жабкин.

По последней информации, на «реконструкцию» Дома офицеров власти готовы потратить 24,5 млн рублей, следует из информации о проведении аукциона на портале «Госзакупки».

В технической части сметной документации указано, что до 25 декабря исполнитель должен произвести разбивку кирпичных стен и подготовку котлована, а также заново проложить все коммуникации.

Заказчиком работ выступает Государственное казённое учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства». Аукцион должен был пройти 9 октября, однако на торги была подана только одна заявка от местного ЗАО «Геотехника — С», в связи с чем его признали несостоявшимся и договор с компанией не заключили.

Ранее Вячеслав Володин выражал намерение восстановить здание к 75-летию Победы, в связи чем, как предполагают информированные собеседники «СП» в политических кругах Саратовской области, в регионе пытаются «угодить» высокопоставленному земляку и вместо ресурсоёмкой реставрации прибегнуть к более «оперативному» способу — воссозданию новодела. Это в том числе может быть связано с тем, что федеральный Минфин перечисляет средства регионам слишком поздно, фактически торопя исполнителей с их освоением, против чего, кстати, выступал спикер Госдумы и в конце сентября поручил выработать предложения о повышении эффективности бюджетного финансирования российских субъектов.

Однако, из-за бюрократических процедур финансового ведомства и архитектурных особенностей проекта, даже вариант со сносом памятника и постройкой его «муляжа», который не устраивает родственников легендарных лётчиц и градозащитную общественность, рискует не вписаться в семимесячный отрезок времени, оставшегося до 9 мая 2020 года.

Спикеру Государственной Думы РФ Володину В. В.

Уважаемый Вячеслав Викторович!

К Вам обращаются потомки ветеранов трех женских авиаполков, сформированных Героем Советского Союза М. М. Расковой (46-го гвардейского Таманского ночного легкобомбардировочного авиаполка — знаменитых «ночных ведьм», 125-го гвардейского Борисовского бомбардировочного авиаполка и 586-го истребительного авиаполка), прошедших по фронтовым дорогам Великой Отечественной войны славный путь от берегов Волги до логова врага в Берлине и члены Авиагруппы 122.

С началом Великой Отечественной войны наши матери и бабушки, не жалея себя встали плечом к плечу с мужчинами, защищавшими нашу Родину, явив пример мужества, героизма и величайшей силы духа.

Тем обиднее нам, потомкам, слышать о том, что здание Дома офицеров в Энгельсе (Саратовская область), где формировались уникальные женские полки, где они фактически «встали на крыло», готовится к сносу. Между тем, это ЕДИНСТВЕННЫЙ материальный памятник, оставшийся свидетелем начала фронтового пути наших мам и бабушек. Ведь именно в этом здании девушки жили во время обучения, о котором многие из них потом с неизменной гордостью вспоминали, именно в этом здании они принимали присягу! Этот Дом офицеров «провожал» на фронт каждый из трех полков, не все смогли побывать в нем после войны.

Еще до войны Энгельсская военная школа пилотов «гремела» на всю страну, а Дом офицеров был центром жизни летного городка. Так было и в послевоенные годы — многочисленная саратовская «диаспора» ветеранов трех женских авиаполков устраивала там встречи однополчанок. И всегда на глазах женщин проступали слезы от пережитого.

Нам известно, что долгие годы Дом офицеров находился на балансе Министерства обороны РФ, представляя для военных скорее балласт и источник ненужного расходования средств, чем предмет гордости и памяти. В связи с этим и в силу своего возраста (1935 год постройки) здание последние несколько лет пустовало (из него были выселены и Совет ветеранов, и библиотека), от него были отключены все коммуникации, вследствие чего началось разрушение фасада. Однако, даже когда Домофицеров был официально закрыт для посещения по причине «аварийности», осмотр его внутренних интерьеров говорил о том, что здание подлежит восстановлению.

Уверяем Вас, что внутреннее убранство Дома было очень трепетно сохранено, в помещениях ощущался дух тридцатых годов. Мы могли остаться в этом здании наедине с памятью о наших матерях.

Нам очень радостно знать, что судьба Дома офицеров волнует не только нас, но и всех жителей Летного городка, ветеранов, представителей музейного сообщества, военных историков. После многочисленных просьб во все вышестоящие инстанции, было принято решение вывести Дом офицеров с баланса Министерства обороны. В нем были проведены инженерно-технические и визуальные обследования, показавшие плачевное состояние здания.

В результате было официально объявлено о сносе Дома офицеров и строительстве на его месте точной копии. Нам не представляется возможным в таком контексте говорить о «реставрации», так как она подразумевает сохранение и спасение старого, а не строительство «новодела», лишенного всякой исторической ценности. Мы понимаем, что в контексте веяний сегодняшнего дня современное здание выглядит более привлекательным и (возможно) дешевым вариантом. Но в преддверии празднования 75-летнего юбилея Великой Победы, подрастающее поколение лишается возможности физического присутствия в этих уникальных стенах. Мы считаем, что одно нахождение в здании, которому 84 года заставляет молодое поколение по-иному взглянуть и на само понятие истории и на все события XX века, которым был молчаливым свидетелем этот Дом.

Мы, люди, которым дорога историческая память, очень просим Вас взять на контроль работы, которые вот-вот начнутся в Доме офицеров. Во время своего визита в Энгельс Вы говорили о реставрации здания, превращении его в музей, а прилегающей территории — в мемориальный комплекс.

Нам жизненно важно, чтобы все работы проводились максимально корректно и тщательно, с привлечением, в том числе, независимых экспертов.

Уважаемый Вячеслав Викторович, просто необходимо максимально сохранить исторические стены здания и внутреннее убранство! За это подрастающее поколение когда-нибудь скажет нам спасибо, как мы говорим сейчас нашим ветеранам.

С сегодняшним уровнем развития строительных технологий это мог бы быть уникальный проект по созданию крупнейшего «Музея трех женских авиаполков» в историческом здании, имеющем прямое отношение к истории этих соединений.

Очень просим Вас взять реставрацию здания под личный контроль. К сожалению, у всех на слуху случаи такого восстановления памятников истории и архитектуры, что утрачивается всякая ценность здания. Как говорят специалисты, современные технологии позволяют реставрировать, сохранять фактически любое строение, каким бы аварийным оно не было и какую бы степень износа не содержало — вопрос лишь в количестве выделяемых средств. Просим Вас не допустить сноса энгельсского Дома офицеров накануне 75-летия Великой Победы. Мы уверены в том, что Дом офицеров можно сохранить, но для этого необходимо Ваше личное вмешательство!

С уважением,

Семиреченская Т. И. — дочь Героя Советского Союза, заместителя командира эскадрильи 46-го гв. НЛБАП А. Ф. Худяковой;

Николенко А. С. — внучка Героя Советского Союза, заместителя командира эскадрильи 46-го гв. НЛБАП А. Ф. Худяковой;

Сивкова И. Г. — дочь Героя Советского Союза, штурмана эскадрильи 46-го гв. НЛБАП Е. В. Рябовой;

Хромова М. А. — дочь комиссара эскадрильи 46-го гв. НЛБАП К. П. Карпуниной;

Манаенкова Е. Т. — дочь Героя РФ, штурмана эскадрильи 46-го гв. НЛБАП А. Ф. Акимовой;

Кан Л. Ю. — дочь комиссара эскадрильи 46-го гв. НЛБАП И. В. Дрягиной;

Русакова О. В. — внучка старшего летчика 125-го гв. БАП Т. И.Русаковой;

Захарова Т. Д. — дочь штурмана эскадрильи 46-го гв. НЛБАП Л. К. Радчиковой;

Ларина И. А. — дочь техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;

Павелко Г. А. — дочь техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;

Ларин Е. В. — внук техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;

Павелко Ф. В. — подполковник, ветеран боевых действий, внук техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;

Грингауз Е. В. — внучка техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;

Довбня Е. А. — внучка механика 46-го гв. НЛБАП Е. А. Журавлевой;

Журавлев Е. А. — внук механика 46-го гв. НЛБАП Е. А. Журавлевой;

Николаева О. В. — внучка адъютанта эскадрильи 46-го гв. НЛБАП Л. Л. Николаевой;

Шлейтерова А. В. — внучка штурмана звена 125-го гв. БАП Е. Я. Батухтиной;

Борисова О. Е. — авиационный инженер, спортсмен-планерист;

Плетнева Ю. Н. — руководитель Музея ГСС, летчицы Т. П. Макаровой (ГБПОУ Пищевой колледж №33, Москва);

Чудинова С. В. — историк авиации, автор книги «Женщины-герои СССР и РФ»;

Максимова Г. Ю. — режиссер, создатель современной видеолетописи трех женских авиаполков;

Павлова О. С. — учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа № 285 им. В. А. Молодцова;

Рукавицын И. М. — полковник в отставке, племянник летчицы 46-го гв. НЛБАП М. И.Рукавицыной;

Бобылева Ю. В. — член ВИК «Авиагруппа 122»;

Шутова Е. И. — старший лейтенант медицинской службы запаса, военный пенсионер;

Курицына М. Л. — руководитель Музея 46-го гв. НЛБАП (ГБОУ Школа № 1576, Москва);

Родионова Н. Е. — член Совета Музея 125-го гв. БАП (Пушкин, Ленинградская обл.);

Столбов С. Л. — краевед, исследователь, поисковик;

Маслова Т. В. — мастер спорта СССР по вертолетному спорту, член Межрегиональной общественной организации Союз женщин летных специальностей «Авиатриса».