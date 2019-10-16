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Потомки «Ночных ведьм» обратились к Володину 

Свободная пресса + ещё 2 1 час назад
Потомки «Ночных ведьм» обратились к Володину
Фото: ТАСС
Родственники лётчиц, известных также как «Ночные ведьмы», а также педагоги и музейные работники написали обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Они опасаются, что до конца 2019 года в городе Энгельсе Саратовской области может быть уничтожен гарнизонный Дом офицеров, в котором во время Великой Отечественной войны были расквартированы авиационные полки Марины Расковой. Также в этом здании, построенном по проекту известного советского зодчего Иосифа Каракиса, проходили подготовку первые советские космонавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Герман Титов. В начале XXI века на протяжении нескольких лет архитектурный объект был заброшен и приходил в упадок. Недавно местные власти вместо реставрации сооружения решили снести его и построить копию.
Письмо спикеру нижней палаты российского парламента составили потомки ветеранов женских авиаполков, сформированных Героем Советского Союза Мариной Расковой — 46-го гвардейского ночного бомбардировочного, 125-го гвардейского Борисовского бомбардировочного и 586-го истребительного, а также Авиагруппы-122 ПВО СССР. Всего документ подписали 29 человек. В их числе родные Антонины Худяковой, Екатерины Рябовой, Ксении Карпуниной, Александры Акимовой, Ирины Дрягиной, Тамары Русаковой, Ларисы Радчиковой, Марии Щелкановой, Евгении Журавлёвой, Лидии Николаевой, Екатерины Батухтиной и Марии Рукавициной.
«С началом Великой Отечественной войны наши матери и бабушки, не жалея себя встали плечом к плечу с мужчинами, защищавшими нашу Родину, явив пример мужества, героизма и величайшей силы духа. Тем обиднее нам, потомкам, слышать о том, что здание Дома офицеров в Энгельсе (Саратовская область), где формировались уникальные женские полки, где они фактически «встали на крыло», готовится к сносу. Между тем, это единственный материальный памятник, оставшийся свидетелем начала фронтового пути наших мам и бабушек. Ведь именно в этом здании девушки жили во время обучения, о котором многие из них потом с неизменной гордостью вспоминали, именно в этом здании они принимали присягу! Этот Дом офицеров «провожал» на фронт каждый из трёх полков, не все смогли побывать в нем после войны», — говорится в петиции.
Здание Дома офицеров в Энгельсе было построено 31 декабря 1935 года по проекту знаменитого советского архитектора Иосифа Каракиса, который более известен на Украине, чем в России. Он является автором зданий, ставших памятниками культурного наследия, — Дома Красной Армии и Флота УССР (ныне Центральный дом Вооружённых сил Украины), художественной школы имени Шевченко и многочисленных жилых домов в Киеве, гостиницы «Украина» в Луганске, а также школ, мостов и гидротехнических сооружений. Многие из творений Каракиса признаны объектами культурного наследия. Дом офицеров под Саратовом в число охраняемых государством памятников не вошёл, хотя кроме «Ночных ведьм» с ним связаны не менее легендарные личности. В 1950-е годы в его спортзале физподготовкой занимались Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов, Павел Попович и другие участники первого космического отряда СССР. Рядом, на территории авиабазы, имеется парашютная вышка, с которой прыгал будущий первый человек в космосе. Уже после исторического полёта и приземления неподалёку от города Энгельса Гагарин, как и Титов, встречался в этом здании с местными жителями. До этого в тех же стенах бывал известный лётчик Валерий Чкалов.
В постсоветские годы, как разъясняется в обращении к Вячеславу Володину, Дом офицеров находился на балансе Минобороны РФ, «представляя для военных скорее балласт и источник ненужного расходования средств, чем предмет гордости и памяти». В итоге военное ведомство решило списать его с баланса, оттуда выселили Совет ветеранов и библиотеку, отключили коммуникации, после чего здание было стало разрушаться.
В конце 2018 года местные власти взяли объект на баланс, очистили от мусора и законсервировали. Руководство Энгельсского района инициировало экспертизу здания, по итогам которой ожидаемо выяснилось, что оно нуждается в капитальном ремонте, пишет региональное агентство «Свободные новости».
Посетивший весной 2019 года родную для него Саратовскую область спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Дом офицеров, пообещав, что вопрос его восстановления и превращения в мемориальный комплекс является «первоочередным», а затем проинформировал, что на эти цели регион получит средства из федерального бюджета. В конце сентября данной теме было посвящено совещание с участием зампреда регионального правительства Романа Бусаргина, на котором директор ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев дал понять, что исторический объект придётся снести, а его дальнейшая эксплуатация якобы невозможна из-за несоответствия современным требованиям противопожарной безопасности.
«Современные технологии позволяют с применением 3D-сканирования выполнить точные обмеры сооружения. Оптимальным вариантом является снос здания с его воссозданием в виде точной архитектурной копии», — цитирует Лазарева ИА «Саратов Бизнес-Консалтинг».
Именно эта новость и шокировала потомков «Ночных ведьм», которые в письме Вячеславу Володину подчеркнули, что «даже когда Дом офицеров был официально закрыт для посещения по причине „аварийности“, осмотр его внутренних интерьеров говорил о том, что здание подлежит восстановлению».
«Нам не представляется возможным в таком контексте говорить о «реставрации», так как она подразумевает сохранение и спасение старого, а не строительство «новодела», лишённого всякой исторической ценности. Мы понимаем, что в контексте веяний сегодняшнего дня современное здание выглядит более привлекательным и (возможно) дешёвым вариантом. Но в преддверии празднования 75-летнего юбилея Великой Победы, подрастающее поколение лишается возможности физического присутствия в этих уникальных стенах», — объясняют свою позицию потомки лётчиц-антифашисток.
Они просят Вячеслава Володина «взять на контроль работы, которые вот-вот начнутся в Доме офицеров», обращая внимание на необходимость того, «чтобы все работы проводились максимально корректно и тщательно, с привлечением, в том числе, независимых экспертов».
«К сожалению, у всех на слуху случаи такого восстановления памятников истории и архитектуры, что утрачивается всякая ценность здания. Как говорят специалисты, современные технологии позволяют реставрировать, сохранять фактически любое строение, каким бы аварийным оно не было и какую бы степень износа не содержало — вопрос лишь в количестве выделяемых средств. Просим Вас не допустить сноса энгельсского Дома офицеров накануне 75-летия Великой Победы. Мы уверены в том, что Дом офицеров можно сохранить, но для этого необходимо Ваше личное вмешательство!» — резюмируют авторы письма.
Данную позицию разделяют в градозащитном движении «Архнадзор», активисты которого считают утрату подлинного памятника бедой, а саратовский краевед Денис Жабкин добавляет, что «при „реконструкции“ новодела вся мемориальная ценность здания будет утрачена навсегда».
«Не будет залов и лестниц по которым ходили Гагарин, Раскова и другие герои. Не будет тех помещений, где остался их дух. Ни один ветеран, бывавший внутри, не почувствует, что попал в то здание, с которым связаны его воспоминания. Это будет просто здание, сделанное по подобию здания, что раньше стояло на этом месте. И зачем оно тогда вообще?» — задаётся вопросом Жабкин.
По последней информации, на «реконструкцию» Дома офицеров власти готовы потратить 24,5 млн рублей, следует из информации о проведении аукциона на портале «Госзакупки».
В технической части сметной документации указано, что до 25 декабря исполнитель должен произвести разбивку кирпичных стен и подготовку котлована, а также заново проложить все коммуникации.
Заказчиком работ выступает Государственное казённое учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства». Аукцион должен был пройти 9 октября, однако на торги была подана только одна заявка от местного ЗАО «Геотехника — С», в связи с чем его признали несостоявшимся и договор с компанией не заключили.
Ранее Вячеслав Володин выражал намерение восстановить здание к 75-летию Победы, в связи чем, как предполагают информированные собеседники «СП» в политических кругах Саратовской области, в регионе пытаются «угодить» высокопоставленному земляку и вместо ресурсоёмкой реставрации прибегнуть к более «оперативному» способу — воссозданию новодела. Это в том числе может быть связано с тем, что федеральный Минфин перечисляет средства регионам слишком поздно, фактически торопя исполнителей с их освоением, против чего, кстати, выступал спикер Госдумы и в конце сентября поручил выработать предложения о повышении эффективности бюджетного финансирования российских субъектов.
Однако, из-за бюрократических процедур финансового ведомства и архитектурных особенностей проекта, даже вариант со сносом памятника и постройкой его «муляжа», который не устраивает родственников легендарных лётчиц и градозащитную общественность, рискует не вписаться в семимесячный отрезок времени, оставшегося до 9 мая 2020 года.
Спикеру Государственной Думы РФ Володину В. В.
Уважаемый Вячеслав Викторович!
К Вам обращаются потомки ветеранов трех женских авиаполков, сформированных Героем Советского Союза М. М. Расковой (46-го гвардейского Таманского ночного легкобомбардировочного авиаполка — знаменитых «ночных ведьм», 125-го гвардейского Борисовского бомбардировочного авиаполка и 586-го истребительного авиаполка), прошедших по фронтовым дорогам Великой Отечественной войны славный путь от берегов Волги до логова врага в Берлине и члены Авиагруппы 122.
С началом Великой Отечественной войны наши матери и бабушки, не жалея себя встали плечом к плечу с мужчинами, защищавшими нашу Родину, явив пример мужества, героизма и величайшей силы духа.
Тем обиднее нам, потомкам, слышать о том, что здание Дома офицеров в Энгельсе (Саратовская область), где формировались уникальные женские полки, где они фактически «встали на крыло», готовится к сносу. Между тем, это ЕДИНСТВЕННЫЙ материальный памятник, оставшийся свидетелем начала фронтового пути наших мам и бабушек. Ведь именно в этом здании девушки жили во время обучения, о котором многие из них потом с неизменной гордостью вспоминали, именно в этом здании они принимали присягу! Этот Дом офицеров «провожал» на фронт каждый из трех полков, не все смогли побывать в нем после войны.
Еще до войны Энгельсская военная школа пилотов «гремела» на всю страну, а Дом офицеров был центром жизни летного городка. Так было и в послевоенные годы — многочисленная саратовская «диаспора» ветеранов трех женских авиаполков устраивала там встречи однополчанок. И всегда на глазах женщин проступали слезы от пережитого.
Нам известно, что долгие годы Дом офицеров находился на балансе Министерства обороны РФ, представляя для военных скорее балласт и источник ненужного расходования средств, чем предмет гордости и памяти. В связи с этим и в силу своего возраста (1935 год постройки) здание последние несколько лет пустовало (из него были выселены и Совет ветеранов, и библиотека), от него были отключены все коммуникации, вследствие чего началось разрушение фасада. Однако, даже когда Домофицеров был официально закрыт для посещения по причине «аварийности», осмотр его внутренних интерьеров говорил о том, что здание подлежит восстановлению.
Уверяем Вас, что внутреннее убранство Дома было очень трепетно сохранено, в помещениях ощущался дух тридцатых годов. Мы могли остаться в этом здании наедине с памятью о наших матерях.
Нам очень радостно знать, что судьба Дома офицеров волнует не только нас, но и всех жителей Летного городка, ветеранов, представителей музейного сообщества, военных историков. После многочисленных просьб во все вышестоящие инстанции, было принято решение вывести Дом офицеров с баланса Министерства обороны. В нем были проведены инженерно-технические и визуальные обследования, показавшие плачевное состояние здания.
В результате было официально объявлено о сносе Дома офицеров и строительстве на его месте точной копии. Нам не представляется возможным в таком контексте говорить о «реставрации», так как она подразумевает сохранение и спасение старого, а не строительство «новодела», лишенного всякой исторической ценности. Мы понимаем, что в контексте веяний сегодняшнего дня современное здание выглядит более привлекательным и (возможно) дешевым вариантом. Но в преддверии празднования 75-летнего юбилея Великой Победы, подрастающее поколение лишается возможности физического присутствия в этих уникальных стенах. Мы считаем, что одно нахождение в здании, которому 84 года заставляет молодое поколение по-иному взглянуть и на само понятие истории и на все события XX века, которым был молчаливым свидетелем этот Дом.
Мы, люди, которым дорога историческая память, очень просим Вас взять на контроль работы, которые вот-вот начнутся в Доме офицеров. Во время своего визита в Энгельс Вы говорили о реставрации здания, превращении его в музей, а прилегающей территории — в мемориальный комплекс.
Нам жизненно важно, чтобы все работы проводились максимально корректно и тщательно, с привлечением, в том числе, независимых экспертов.
Уважаемый Вячеслав Викторович, просто необходимо максимально сохранить исторические стены здания и внутреннее убранство! За это подрастающее поколение когда-нибудь скажет нам спасибо, как мы говорим сейчас нашим ветеранам.
С сегодняшним уровнем развития строительных технологий это мог бы быть уникальный проект по созданию крупнейшего «Музея трех женских авиаполков» в историческом здании, имеющем прямое отношение к истории этих соединений.
Очень просим Вас взять реставрацию здания под личный контроль. К сожалению, у всех на слуху случаи такого восстановления памятников истории и архитектуры, что утрачивается всякая ценность здания. Как говорят специалисты, современные технологии позволяют реставрировать, сохранять фактически любое строение, каким бы аварийным оно не было и какую бы степень износа не содержало — вопрос лишь в количестве выделяемых средств. Просим Вас не допустить сноса энгельсского Дома офицеров накануне 75-летия Великой Победы. Мы уверены в том, что Дом офицеров можно сохранить, но для этого необходимо Ваше личное вмешательство!
С уважением,
Семиреченская Т. И. — дочь Героя Советского Союза, заместителя командира эскадрильи 46-го гв. НЛБАП А. Ф. Худяковой;
Николенко А. С. — внучка Героя Советского Союза, заместителя командира эскадрильи 46-го гв. НЛБАП А. Ф. Худяковой;
Сивкова И. Г. — дочь Героя Советского Союза, штурмана эскадрильи 46-го гв. НЛБАП Е. В. Рябовой;
Хромова М. А. — дочь комиссара эскадрильи 46-го гв. НЛБАП К. П. Карпуниной;
Манаенкова Е. Т. — дочь Героя РФ, штурмана эскадрильи 46-го гв. НЛБАП А. Ф. Акимовой;
Кан Л. Ю. — дочь комиссара эскадрильи 46-го гв. НЛБАП И. В. Дрягиной;
Русакова О. В. — внучка старшего летчика 125-го гв. БАП Т. И.Русаковой;
Захарова Т. Д. — дочь штурмана эскадрильи 46-го гв. НЛБАП Л. К. Радчиковой;
Ларина И. А. — дочь техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;
Павелко Г. А. — дочь техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;
Ларин Е. В. — внук техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;
Павелко Ф. В. — подполковник, ветеран боевых действий, внук техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;
Грингауз Е. В. — внучка техника эскадрильи 46-го гв. НЛБАП М. А. Щелкановой;
Довбня Е. А. — внучка механика 46-го гв. НЛБАП Е. А. Журавлевой;
Журавлев Е. А. — внук механика 46-го гв. НЛБАП Е. А. Журавлевой;
Николаева О. В. — внучка адъютанта эскадрильи 46-го гв. НЛБАП Л. Л. Николаевой;
Шлейтерова А. В. — внучка штурмана звена 125-го гв. БАП Е. Я. Батухтиной;
Борисова О. Е. — авиационный инженер, спортсмен-планерист;
Плетнева Ю. Н. — руководитель Музея ГСС, летчицы Т. П. Макаровой (ГБПОУ Пищевой колледж №33, Москва);
Чудинова С. В. — историк авиации, автор книги «Женщины-герои СССР и РФ»;
Максимова Г. Ю. — режиссер, создатель современной видеолетописи трех женских авиаполков;
Павлова О. С. — учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа № 285 им. В. А. Молодцова;
Рукавицын И. М. — полковник в отставке, племянник летчицы 46-го гв. НЛБАП М. И.Рукавицыной;
Бобылева Ю. В. — член ВИК «Авиагруппа 122»;
Шутова Е. И. — старший лейтенант медицинской службы запаса, военный пенсионер;
Курицына М. Л. — руководитель Музея 46-го гв. НЛБАП (ГБОУ Школа № 1576, Москва);
Родионова Н. Е. — член Совета Музея 125-го гв. БАП (Пушкин, Ленинградская обл.);
Столбов С. Л. — краевед, исследователь, поисковик;
Маслова Т. В. — мастер спорта СССР по вертолетному спорту, член Межрегиональной общественной организации Союз женщин летных специальностей «Авиатриса».
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Другое , Юрий Гагарин , Алексей Леонов , Сергей Лазарев , Александра Акимова , Роман Бусаргин , Герман Титов , Валерий Чкалов , Екатерина Рябова , Вячеслав Володин , Министерство обороны , Госдума , Минфин , ИА "Свободные новости" , Киев , Луганск , Саратов , Саратовская Область , Энгельс
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