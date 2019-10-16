Арктической экспедиции не удалось найти могилу Седова

Обстоятельства его смерти и похорон до конца неясны. Пустошный и Линник то ли выкопали в качестве могилы неглубокую яму (два истощенных человека зимой в Арктике), то ли завалили тело камнями. Фактом является то, что матросы не умели определить координаты места, да и по карте ориентировались плохо. Им казалось, что они хоронят своего командира на мысе Бророк, но впоследствии, по их описанию местности, стало ясно, что речь, вероятно, идет о мысе Аук.

Попытки найти могилу Седова или то, что от нее осталось, предпринимались неоднократно. Еще в 30-е годы прошлого века на мысе были обнаружены кое-какие вещи, предположительно принадлежавшие Седову, но его тело найдено так и не было.

Очередную попытку только что предприняла гидрографическая экспедиция Северного флота на спасательном буксире «Алтай». Как сообщает РИА Новости со слов начальника отдела гидрографической службы Северного флота капитана 1-го ранга Алексея Корниса, участникам экспедиции несмотря на тщательный осмотр местности не удалось обнаружить следы захоронения.

"Мы сделали неутешительный вывод, наблюдая глубокие борозды от скатившихся ранее весьма крупных камней, что даже если там что-то и было, все унесено в море. Искать, увы, дальше бесполезно", — считает гидрограф.