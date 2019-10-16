СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя

Швеция начала охоту за российской подлодкой из-за сломанного буя

Шведские военно-морские силы приняли радиосигнал от метеорологического буя за сигнал от субмарины, сообщает издание Svenska Dagbladet. В результате была инициирована масштабная поисковая операция иностранной подводной лодки, которая обошлась бюджету Швеции в 2 миллиона евро.

Инцидент произошёл в 2014 году. СМИ предположили, что в территориальных водах Швеции могла появиться российская мини-субмарина. В Минобороны РФ тогда оперативно отреагировали на появившуюся информацию, заявив, что сверхмалых подводных лодок уже давно нет на вооружении российского военно-морского флота. Операция по поиску субмарины продолжалась неделю, после чего министр обороны Швеции Петер Хультквист подчеркнул, что были получены доказательства нахождения иностранного судна в водах Швеции.

По данным издания, ошибка была допущена экипажем шведкой подводной лодки, когда проводился мониторинг движущихся объектов.

«Тогда был получен этот звуковой сигнал, ошибка заключалась в том, что они не поняли, что источник звука лежит в другом направлении. Тогда это было неизвестно, но эта запись изначально всех сбила с толку», — цитирует издание слова источника, пожелавшего сохранить анонимность.

В шведской метеорологической службе пояснили, что в день, когда в территориальных водах якобы была обнаружена иностранная подлодка, вышел из строя метеорологический буй в Балтийском море. Информация о этом была передана на другой буй на Стокгольмском архипелаге. Именно этот сигнал был перехвачен.

Отмечается, что шведские власти узнали об ошибке ещё в мае 2015 года, однако подробности инцидента были засекречены.