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Президент Эквадора отправил в отставку глав армии и генштаба 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 15 окт — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено отправил во вторник в отставку главу Объединенного командования вооруженных сил Роке Морейру и командующего армией Хавьера Переса, говорится в сообщении министерства обороны Эквадора.
"Указ № 895 от 15 октября 2019 года назначает генерала дивизии Луиса Лару Харамильо главой Объединенного командования ВС, указом № 896 бригадный генерал Луис Альтамирано Хункейра назначается на пост командующего армией", — сказано в тексте заявления, размещенном на сайте ведомства.
Смена высшего руководства армии и министерства внутренних дел в Эквадоре являлась одним из требований индейского движения страны для прекращения национальных акций протеста. Манифестанты заявляли, что руководители силовых структур, ответственных за жестокое подавление народных протестов, должны быть немедленно уволены.
В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо, однако никак не коснулся других требований протестующих, которые включали отставки силовиков, контроль экономических реформ со стороны Конституционного суда страны и раскрытие сути соглашений с МВФ, а также компенсации всем пострадавшим от действий силовых структур.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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Другое , Генштаб , Международный валютный фонд , МВД , РИА Новости , Мехико , Эквадор
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