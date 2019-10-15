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Бутылка с посланием для умершей девочки проплыла больше 1500 километров 

Lenta.ru 1 час назад
Бутылка с посланием для умершей девочки проплыла больше 1500 километров
Фото: Lenta.ru
Жители австралийского городка Агнес Уотер, штат Квинсленд, нашли бутылку с посланием, брошенную в океан в Сиднее, расположенном на более чем 1,5 тысячи километров южнее. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Письма в бутылке решили отправить семья и друзья 14-летней Аланы де Корт (Alana de Kort), скончавшейся от рака, в знак прощания с нею. Мать девочки, Жаки де Корт (Jacqui de Kort) призналась, что никогда не думала, что увидит бутылку вновь.
Однако больше года спустя Боб (Bob) и Мелани Алана Купер (Melanie Alana Cooper) заметили на песке маленькую голубую бутылку во время прогулки по побережью. Заинтригованные, они поспешили домой, чтобы открыть ее.
Внутри они обнаружили более 30 записок и телефонный номер. Они связались с семьей Корт и рассказали о находке. Две семьи дружили на расстоянии в течение нескольких месяцев, а недавно встретились лично.
Де Корт отметила, что то, что бутылка попала к Куперам, было «неслучайным совпадением». «Мы считаем, что это было послание от нашей дочери. Среднее имя Мелани — Алана, и она произносит его так же, как это делала Алана», — сказала она.
Ранее сообщалось, что бразильские студенты отыскали бутылку с посланием, которое могло быть написано советскими моряками около 30 лет назад. Письмо отправила команда судна «Атлант», работавшего в районе Гренландии, праздновала день рождения капитана, которого звали В. А. Юдин.
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