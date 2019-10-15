В Москве наступит «ЭлектроОсень» 

«ЭлектроОсень 2019» пройдёт в Москве и Подмосковье 19 октября. Прямо сейчас волонтёры экологического движения «РазДельный Сбор» готовят десятки точек, чтобы горожане могли сдать старую электротехнику на переработку в удобном месте: рядом с домом, на работе или учёбе. Волонтёры движения РазДельный Сбор Москва и область будут принимать неработающую бытовую, офисную технику и электронику. Всё, что соберём — отправим на переработку нашим проверенным партнёрам! ⠀ На карте акции более 50 точек во дворах и скверах, культурных центрах, вузах, офисах и ТСЖ. Подробная информация и карта акций на сайте «ЭлектроОсень-2019» http://elektrosbor.ru Фото © Cергей Авдуевский / Москва меняется
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