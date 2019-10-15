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15 октября 1959 года агент КГБ Сташинский убил Бандеру 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
15 октября 1959 года агент КГБ Сташинский убил Бандеру
Фото: Газета.Ru
К началу 1950-х годов Бандере удалось обосноваться в Мюнхене и вести почти легальное существование. К этому моменту на проводника ОУН (б) было совершено несколько попыток покушения. Советские спецслужбы намеревались похитить либо убить своего принципиального врага, однако их западные коллеги, взаимодействия с немецкой полицией, которая, в свою очередь, сотрудничала со службой безопасности националистов, сорвали ряд акций, предпринятых со второй половины 1940-х по конец 1950-х. Последнюю вероятную попытку ликвидации Бандеры полиция ФРГ пресекла незадолго до выстрелов Богдана Сташинского — в 1959 году.
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Другое , Богдан Сташинский , Мюнхен
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