К началу 1950-х годов Бандере удалось обосноваться в Мюнхене и вести почти легальное существование. К этому моменту на проводника ОУН (б) было совершено несколько попыток покушения. Советские спецслужбы намеревались похитить либо убить своего принципиального врага, однако их западные коллеги, взаимодействия с немецкой полицией, которая, в свою очередь, сотрудничала со службой безопасности националистов, сорвали ряд акций, предпринятых со второй половины 1940-х по конец 1950-х. Последнюю вероятную попытку ликвидации Бандеры полиция ФРГ пресекла незадолго до выстрелов Богдана Сташинского — в 1959 году.
15 октября 1959 года агент КГБ Сташинский убил Бандеру
Фото: Газета.Ru
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