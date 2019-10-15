СП раскрыла схему, позволяющую избежать повышения зарплат в регионах

МОСКВА , 15 окт — РИА Новости. Счетная плата РФ раскрыла схему, позволяющую работодателям в регионах избегать повышения зарплат социальным работникам, которое предусмотрено указами президента РФ и госпрограммой «Соцподдержка граждан», говорится в опубликованном заключении контрольного ведомства на эту госпрограмму.

Аудиторы отмечают, что в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» был заложен такой показатель как отношение средней зарплаты социальных работников, включая сотрудников медицинских организаций, к среднему уровню оплаты труда в регионе. В 2018 году он должен был достичь 100%, а в последующие три года — сохраниться на этом уровне. Однако показатель не был достигнут ни в прошлом году, ни в текущем: в первом полугодии 2019 года значение показателя составило 86,6%.

"Риск недостижения планового значения показателя (индикатора) связан с ухудшением экономической ситуации в субъектах Российской Федерации, что не позволяет обеспечить повышения уровня заработной платы социальных работников", — говорится в заключении.

При этом, по данным аудиторов, продолжается сокращение численности социальных работников. «По данным Росстата, их численность составляла в 2017 году 127,2 тысячи человек, в 2018 году — 120,8 тысячи человек, в первом полугодии 2019 года — 118,5 тысячи человек», — говорится в документе.

Счетной палате полагают, что это может свидетельствовать о продолжении процессов, на которые контрольное ведомство указывало и ранее, когда социальные работники переводятся на должности, не подпадающие под действие президентских указов о повышении зарплат: например, числятся в качестве «рабочих бюро бытовых услуг», «специалистов по социальной работе», и на должностях вспомогательного персонала.

"Снижение численности социальных работников, непосредственно занятых оказанием социальных услуг, создает риски снижения уровня их доступности, что противоречит цели госпрограммы «Повышение доступности социального обслуживания граждан», — говорится в заключении аудиторов.