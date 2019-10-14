Агеев раскрыл подробности убийства Михаила Круга 

Бывший член банды «Тверские волки» Александр Агеев раскрыл подробности убийства певца Михаила Круга. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он не планировал убивать Круга, главной целью бандитов было ограбление дома артиста, однако тот вернулся раньше.
Агеев рассказал, что его вместе с соучастником Дмитрием Веселовым обнаружила теща исполнителя в бильярдной, где они прятались. При этом они хотели связать ее и выйти незамеченными, но она начала кричать и сопротивляться.
Услышав шум, Круг просился спасть родственницу и попытался дать отпор вооруженному Веселову. В ходе борьбы бандит два раза выстрелил в артиста.
Так, один выстрел попал в район левой ключицы, а второй Агеев не видел, только слышал.
Певца доставили в больницу, где он скончался.
Агеев заявил, что ему тяжело вспоминать о преступлении.
"Это просто невыносимо. Вот и все… Это очень тяжело. И с годами ты осознаешь это гораздо сильнее", — признался он.
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