Агеев раскрыл подробности убийства Михаила Круга

Бывший член банды «Тверские волки» Александр Агеев раскрыл подробности убийства певца Михаила Круга . Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не планировал убивать Круга, главной целью бандитов было ограбление дома артиста, однако тот вернулся раньше.

Агеев рассказал, что его вместе с соучастником Дмитрием Веселовым обнаружила теща исполнителя в бильярдной, где они прятались. При этом они хотели связать ее и выйти незамеченными, но она начала кричать и сопротивляться.

Услышав шум, Круг просился спасть родственницу и попытался дать отпор вооруженному Веселову. В ходе борьбы бандит два раза выстрелил в артиста.

Так, один выстрел попал в район левой ключицы, а второй Агеев не видел, только слышал.

Певца доставили в больницу, где он скончался.

Агеев заявил, что ему тяжело вспоминать о преступлении.

"Это просто невыносимо. Вот и все… Это очень тяжело. И с годами ты осознаешь это гораздо сильнее", — признался он.

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