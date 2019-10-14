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Пешеходный переход построят над путями МЦК в районе Сокол 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Пешеходный переход построят над путями МЦК в районе Сокол
Фото: Моя Москва.онлайн
Новый пешеходный переход над путями Московского центрального кольца (МЦК) появится в столичном районе Сокол, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Внеуличный пешеходный переход через Московское центральное кольцо в створе ул. Врубеля и Проектируемого проезда №6560» по адресу: район Сокол, Северный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проектными решениями предусматривается строительство надземного пешеходного перехода, частичное переустройство железнодорожной инфраструктуры и строительство сетей связи, наружного освещения, водостока и электроснабжения. Участок строительства расположен в районе Сокол Северного административного округа и районе Щукино Северного-Западного административного округа Москвы. Переход будет располагаться вблизи д. 12 на ул. Панфилова, а длина его прохожей части составит около 140 м.
Как пояснили в пресс-службе, пешеходный переход будет иметь две опорных башни-вестибюля — северную и южную, которые запланированы как строения прямоугольной формы с двумя этажами. На первом этаже в подлестничном пространстве будут располагаться технические помещения: диспетчерская, электрощитовая и зона для лифтового оборудования. Доступ пассажиров в вестибюли будет обеспечиваться по лестничным сходам и при помощи двух лифтов, предназначенных, в том числе, для маломобильных групп населения. В рамках строительства будут также созданы системы автоматической пожарной сигнализации, охранного телевидения и диспетчеризации лифтов, что должно обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию перехода.
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