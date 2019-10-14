ФСИН проверит колонию в Карелии после сообщения об избиении заключенного

В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен нынешний начальник колонии №9 Иван Савельев (в 2014 году — замначальника ИК-9).

"По факту публикации видео проводится служебная проверка в ИК-9 УФСИН по Республике Карелия. Работают официальные представители центрального аппарата ФСИН России", — сказал Фефелов.

В ведомстве не стали сообщать, отстранен ли Савельев от должности на время проверки.

В сентябре в ряде СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников также были опубликованы материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК-9. СК по Карелии сообщал о проверке по заявлению Савельева, который намерен привлечь к ответственности ряд СМИ, так как считает информацию клеветой.