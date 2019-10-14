Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСИН проверит колонию в Карелии после сообщения об избиении заключенного 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
ФСИН проверит колонию в Карелии после сообщения об избиении заключенного
Фото: Р-Спорт
Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного начальником исправительной колонии №9 (ИК-9) в Карелии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального УФСИН Виталий Фефелов.
В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен нынешний начальник колонии №9 Иван Савельев (в 2014 году — замначальника ИК-9).
"По факту публикации видео проводится служебная проверка в ИК-9 УФСИН по Республике Карелия. Работают официальные представители центрального аппарата ФСИН России", — сказал Фефелов.
В ведомстве не стали сообщать, отстранен ли Савельев от должности на время проверки.
В сентябре в ряде СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников также были опубликованы материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК-9. СК по Карелии сообщал о проверке по заявлению Савельева, который намерен привлечь к ответственности ряд СМИ, так как считает информацию клеветой.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Последние новости
Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2" Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2" "Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков "Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков Украина начала экспорт своей главной технологии в США Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Комментарии
Другое , Виталий Фефелов , Иван Савельев , ФСИН , РИА Новости , Республика Карелия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России возродят поезда-призраки
В России возродят поезда-призраки1
В Киеве начались протесты
В Киеве начались протесты44
«Бывают настоящие сумасшедшие»
«Бывают настоящие сумасшедшие»4
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение22
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции476
Видео
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
В Средиземном море запустили «Калибры»
00:53
В Средиземном море запустили «Калибры»
Армия Войска
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Политика