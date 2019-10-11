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Волонтер описал тайник в гараже подозреваемого в убийстве саратовской школьницы 

Lenta.ru 1 час назад
Волонтер описал тайник в гараже подозреваемого в убийстве саратовской школьницы
Фото: Lenta.ru
Участвовавший в поисках девятилетней девочки волонтер рассказал подробности обнаружения ее тела в гараже в Саратове. Снятое им видео опубликовал Telegram-канал Mash.
В ролике мужчина сообщил, что Михаил Туварин, который позднее признался в убийстве ребенка, изначально спокойно общался с поисковиками и полицейскими и показывал им свой гараж, в котором ничего не было. Однако позднее выяснилось, что у него не одно помещение, а целых три — два других гаража он тайно присоединил к основному через систему лазов. Снаружи же они выглядели заброшенными.
«Из его гаража во второй был лаз, из второго — в третий. И в этом третьей гараже, в котором она [тело девочки] лежала, его даже не вскрывали, потому что его двери все заросли деревьями. То есть туда снаружи попасть невозможно», — объяснил волонтер.
По его словам, позже путем «нестандартных» разговоров удалось выяснить, где находится труп.
Сейчас возле гаражей, где произошло преступление, скопилось множество игрушек и цветов, которые туда принесли скорбящие горожане.
Девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. На следующий день было найдено ее тело. Подозреваемый в убийстве дал признательные показания. По предварительным данным, он незаконно оккупировал соседние заброшенные гаражи и испугался, что школьница его разоблачит.
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Другое , Саратов
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