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Шойгу назвал Леонова истинным офицером и настоящим профессионалом 

РИА Новости 2 часа назад
Шойгу назвал Леонова истинным офицером и настоящим профессионалом
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу выразил соболезнования жене и дочери скончавшегося космонавта Алексея Леонова, сообщает министерство обороны РФ.
Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался в пятницу на 86-м году жизни. Космонавт являлся почетным гражданином Калуги, его имя было занесено в Книгу Почета города Калуги.
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Алексея Архиповича Леонова. Ушел из жизни выдающийся человек, один из первых покорителей космоса, имя которого хорошо знают во всем мире", — говорится в телеграмме.
Шойгу назвал Леонова истинным офицером и настоящим профессионалом, который успешно выполнял самые сложные и ответственные задачи, внес неоценимый вклад в развитие отечественной космонавтики.
"Его жизненный путь — яркий пример верности Родине и служебному долгу. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты", — добавляется в телеграмме.
Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля «Восход-2» в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Другое , Сергей Шойгу , Алексей Леонов , Министерство обороны , РИА Новости , Калуга , Москва
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