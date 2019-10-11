Шойгу назвал Леонова истинным офицером и настоящим профессионалом

Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался в пятницу на 86-м году жизни. Космонавт являлся почетным гражданином Калуги, его имя было занесено в Книгу Почета города Калуги

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Алексея Архиповича Леонова. Ушел из жизни выдающийся человек, один из первых покорителей космоса, имя которого хорошо знают во всем мире", — говорится в телеграмме.

Шойгу назвал Леонова истинным офицером и настоящим профессионалом, который успешно выполнял самые сложные и ответственные задачи, внес неоценимый вклад в развитие отечественной космонавтики.

"Его жизненный путь — яркий пример верности Родине и служебному долгу. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты", — добавляется в телеграмме.

Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля «Восход-2» в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».