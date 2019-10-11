Веловетрогенератор высотой 7 м установят в «Зарядье» для привлечения внимания к выбросам углекислого газа

В парке «Зарядье» в рамках фестиваля науки NAUKA 0+ установят семиметровый веловетрогенератор для привлечения внимания к проблеме выбросов углекислого газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано» ).

«В эти выходные, 12 и 13 октября, в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Москве в парке «Зарядье» пройдет акция CO2 Killers. Для привлечения внимания Фондом инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано») будет построена инсталляция, которая иллюстрирует взаимодействие экологии, технологии и человека. Инсталляция CO2Killer — это не статичный научно-популярный объект, а макет веловетрогенератора высотой 7 м. Цель этого зрелищного объекта — показать, что каждый человек в состоянии повлиять на выбросы CO2, например, если пересядет с личного автомобиля на городской транспорт», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что каждый желающий сможет покрутить педали гигантского семиметрового веловетрогенератора. Также посетителям расскажут о влиянии выбросов CO2 на климатические изменения и о том, как возобновляемые источники энергии, в частности ветроэнергетика, способны сократить их.