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Веловетрогенератор высотой 7 м установят в «Зарядье» для привлечения внимания к выбросам углекислого газа 

Агентство «Москва» + ещё 1 5 часов назад
В парке «Зарядье» в рамках фестиваля науки NAUKA 0+ установят семиметровый веловетрогенератор для привлечения внимания к проблеме выбросов углекислого газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано»).
«В эти выходные, 12 и 13 октября, в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Москве в парке «Зарядье» пройдет акция CO2 Killers. Для привлечения внимания Фондом инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано») будет построена инсталляция, которая иллюстрирует взаимодействие экологии, технологии и человека. Инсталляция CO2Killer — это не статичный научно-популярный объект, а макет веловетрогенератора высотой 7 м. Цель этого зрелищного объекта — показать, что каждый человек в состоянии повлиять на выбросы CO2, например, если пересядет с личного автомобиля на городской транспорт», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что каждый желающий сможет покрутить педали гигантского семиметрового веловетрогенератора. Также посетителям расскажут о влиянии выбросов CO2 на климатические изменения и о том, как возобновляемые источники энергии, в частности ветроэнергетика, способны сократить их.
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Другое , Роснано , Москва
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