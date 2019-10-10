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В МВФ рассказали, когда разразится новый мировой финансовый кризис 

Капитал страны + ещё 1 2 часа назад
На ежегодном совещании Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) специалисты обсудили проблемы мировой экономики. Так, ВБ озвучил новый прогноз темпов роста мировой торговли в текущем году, понизив его с 2,6 до 1,5%. А новый глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о прекращении роста мировой экономики. Согласно прогнозам МВФ, озвученным Геориевой, мировой ВВП потеряет порядка $700 млрд или 0,8% к концу года. При этом темпы роста экономики снизятся у 90% стран мира.
В МВФ прогнозируют падение ВВП США с 2,5 до 2,3%, Европы с 1,2 до 1,1%, а в Китае — с 6,2 до 6,1%. Георгиева подчеркнула, что данные показатели являются минимальными с 1990 года.
Также, глава МВФ озвучила возможное решение сложившейся ситуации. По ее словам, США и Китаю необходимо немедленно закончить торговую войну, а мировому сообществу объединить усилия для создания более надежной системы обмена товаров и услуг, которая будет основана на новейших разработках в сфере IT-технологий, пишет РИА Новости.
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Другое , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , Всемирный Банк
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