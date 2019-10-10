Школьнику запретили посещать учебу из-за слишком короткой стрижки

Оказалось, его внешний вид противоречить правилам заведения.

Недавно мы писали про российского мальчика, которого из-за прически травила администрация учебного заведения. Похожая история произошла с британским учеником. В прическе 14-летнего Джейсона Киркбрайда не было ничего необычного, просто выбриты виски и затылок. Однако администрация Академии Ходжсона в Ланкашире посчитала иначе — согласно политике заведения, так коротко стричь волосы нельзя, а значит,

ребенок должен сидеть дома и ждать, пока они отрастут.

По словам матери, Джейсон сидел дома три дня. Его мама была очень расстроена ситуацией: она не понимала, как аккуратная стрижка ее сына могла помешать учебному процессу, пишет The Mirror.

Фото: VOSTOCK