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Онищенко назвал мигрантов единственным спасением российской медицины 

Ura.Ru 2 часа назад
Онищенко назвал мигрантов единственным спасением российской медицины
Фото: Ura.Ru
Идея Минздрава привлекать к работе в России врачей-мигрантов может решить проблемы отечественной медицины. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Депутат счел идею приглашать медиков из-за рубежа правильной мерой и выразил уверенность в том, что именно она спасет некоторые отрасли здравоохранения в РФ. «Есть вещи, когда специально нужно приглашать людей, чтобы развивать ту или иную отрасль медицины. И звать надо на те должности, которые находятся в депрессивных ситуациях», — объяснил Онищенко. Он предложил звать специалистов из русскоязычных стран, например, Казахстана и Украины, поскольку они обучались «по одним учебникам» с российскими врачами.
При этом депутат заметил, что в России, несмотря на заявления Минтруда и Минздрава, нет дефицита врачей. «Тот объем выпуска, который идет в 47 вузах, подчиненных Минздраву, достаточен. Речь идет не о нехватке врачей, а о вопросах, связанных с неэффективным использованием имеющихся кадров», — сказал Онищенко. По его словам, медикам нужно улучшать условия труда: платить достойные зарплаты и выделять служебное жилье. «Вот чего у нас не хватает, а врачей у нас хватает», — подчеркнул депутат.
С идеей привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей в РФ выступил Минздрав. В ведомстве считают, что зарубежные специалисты восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает лишь 4% потребностей России. Ранее стало известно, что Россия входит в число лидеров по числу приезжих, напоминает «Национальная служба новостей».
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Комментарии
Другое , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ , Минтруд , Госдума
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