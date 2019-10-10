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Раскрыта схема обмана девушек для съемок в порно 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Раскрыта схема обмана девушек для съемок в порно
Фото: Pixabay
Ассистент владельца порносайта Girls Do Porn Валери Мозер (Valerie Moser) рассказала в суде, как помогала вовлекать девушек в съемки порнороликов. В расшифровках ее показаний, полученных The Daily Beast, говорится, что в компании она проработала три с половиной года.
Мозер начала работать на руководителя эротического ресурса Майкла Пратта в марте 2015 года, откликнувшись на объявление в интернете. В ее рабочие обязанности в основном входила организация контрактов и чеков, подсчет расходов и поддержание запаса предоплаченных кредитных карт.
Она также выполняла функции водителя и стилиста: привозила девушек из аэропорта на съемки и красила их. Пратт просил ее говорить моделям, что она «лишь частный водитель».
Также помощница помогала делать обнаженные снимки девушек перед видеосъемками.
Фотосессии проводились в частной квартире рядом с портретом панды, держащий в руках два оружия.
Мозер утверждает, что лишь со временем узнала о том, что работает на Girls Do Porn, который обманом вовлекает девушек в порно. В договорах, заключенных с ней, Girls Do Porn фигурировал как BLL Media.
Бывшая сотрудница утверждает, что верила в то, что Пратт действительно соблюдает условия, которые оговаривает с девушками перед съемками: в частности, что ролики будут храниться только на DVD-дисках, отправляться в Австралию на продажу в магазине интим-товаров, а личность модели не будет раскрыта.
Ассистент также лишь со временем поняла, что владелец сайта лжет участницам процесса. По ее словам, уже в первый год работы она стала получать сообщения от девушек с требованием удалить видео с их участием. Пратт, в свою очередь, требовал от нее блокировать их номера, чем она и занималась.
Мозер была уволена в конце 2018 года. Незадолго до этого она начала вести специальный журнал, в который внесла записи о разговорах с Праттом, указала беседы, которые у нее были с моделями. Со временем владелец узнал о существовании записной книги и пришел в ярость.
Иск против Girls Do Porn был подан в 2016 году, однако слушания по делу начались лишь в середине 2019 года. 22 девушки, имена которых не раскрываются, заявили, что их обманом убедили сниматься в порно. По их словам, организаторы съемок оказывали на них давление и угрожали, а условия договора нарушались.
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