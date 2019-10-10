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«Кровавая» река разлилась на Украине 

ТК «Звезда» 2 часа назад
«Кровавая» река разлилась на Украине
Фото: ТК «Звезда»
Впервые на неизвестный источник отходов обратили внимание местные жители, которые пожаловались журналистам на нестерпимый запах.
Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело по факту загрязнения земель Владимир — Волынского района. На реку кровавого цвета обратили внимание местные журналисты, реагируя на жалобы местных жителей. Один из них, пойдя за грибами, наткнулся на отстойник с фекалиями.
По словам мужчины, желоб, по которому стекает непонятная и дурно пахнущая жижа, выполнен кустарным способом и не оснащен необходимым очистным оборудованием. Свою находку мужчина снял на видео и разместил его в Сети.
«Продолжаются первоочередные следственные действия, в которые вовлечены специалисты Государственной экологической инспекции. Дело находится на контроле руководства прокуратуры Волынской области», — говорится на сайте ведомства.
Злоумышленникам, если полиции удастся выйти на их след, грозит штраф до двухсот необлагаемых минимальных доходов и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет. О результатах расследования местных жителей обещали регулярно информировать.
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