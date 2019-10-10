«Кровавая» река разлилась на Украине

Впервые на неизвестный источник отходов обратили внимание местные жители, которые пожаловались журналистам на нестерпимый запах.

Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело по факту загрязнения земель Владимир — Волынского района. На реку кровавого цвета обратили внимание местные журналисты, реагируя на жалобы местных жителей. Один из них, пойдя за грибами, наткнулся на отстойник с фекалиями.

По словам мужчины, желоб, по которому стекает непонятная и дурно пахнущая жижа, выполнен кустарным способом и не оснащен необходимым очистным оборудованием. Свою находку мужчина снял на видео и разместил его в Сети.

«Продолжаются первоочередные следственные действия, в которые вовлечены специалисты Государственной экологической инспекции. Дело находится на контроле руководства прокуратуры Волынской области», — говорится на сайте ведомства.

Злоумышленникам, если полиции удастся выйти на их след, грозит штраф до двухсот необлагаемых минимальных доходов и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет. О результатах расследования местных жителей обещали регулярно информировать.