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Родителей курящих школьников захотели штрафовать 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Родителей курящих школьников захотели штрафовать
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Родителей несовершеннолетних курильщиков могут привлечь к административной ответственности. Соответствующая идея зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. С документом ознакомились «Известия».
Комиссия предлагает внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними». Если идея будет одобрена, то нарушителям грозят следующие санкции: предупреждение, штраф в размере до пяти тысяч или арест на срок до 15 суток.
Согласно приведенным данным, в России курят около 10 процентов подростков. Опрошенные изданием эксперты согласились с необходимостью бороться с детской зависимостью от сигарет, однако посчитали, что идея несправедлива и нереализуема.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратила внимание на то, что многие родители не знают о вредной привычке детей или пытаются с ней бороться. «Нужно не пополнять казну за счет несчастных детей, а искать реальное решение проблемы. Сделать доступнее спортивные секции, интересные дополнительные занятия», — заявила она.
По мнению полковника МВД в отставке Евгения Черноусова, полицейские предпочтут «не связываться» с несовершеннолетними курильщиками, поскольку их права хорошо защищены. Так, сотрудникам правоохранительных органов будет необходимо установить личность ребенка и связаться с его родителями, однако нарушитель может не захотеть делиться этой информацией.
В то же время председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин подчеркнул, что самым действенным способом оградить школьника от вредной привычки — повысить акцизы на сигареты так, чтобы стоимость самой дешевой пачки увеличилась почти в два раза — с 80 до 150 рублей.
В мае сообщалось, что число курящих россиян значительно снизилось, сейчас курильщиков в стране около 29 процентов. За последнее десятилетие курить стали почти в два раза меньше подростков. Среди несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет наблюдается популярность вейпов, которые привлекают их своей схожестью с современными гаджетами.
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Комментарии29
Другое , Ирина Волынец , Дмитрий Янин , МВД , газета "Известия"
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