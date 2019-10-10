В ходе протестов в Эквадоре пострадали свыше 400 человек

Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо сообщила, что в результате массовых протестных акций в стране пострадали более 400 человек, включая 86 сотрудников полиции.

«Согласно последним данным, среди гражданского населения медицинскую помощь получили около 360 человек… За все дни протестов в общей сложности пострадали 86 полицейских», — цитирует её ТАСС.

По ее словам, пострадавшие жаловались на проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.

Глава МВД также отметила, что погибших в результате столкновений нет.

При этом число задержанных в ходе протестов выросло до 714 человек.

Ранее лидер Эквадора Ленин Морено принял решение ограничить свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.