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В ходе протестов в Эквадоре пострадали свыше 400 человек 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
В ходе протестов в Эквадоре пострадали свыше 400 человек
Фото: Газета.Ru
Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо сообщила, что в результате массовых протестных акций в стране пострадали более 400 человек, включая 86 сотрудников полиции.
«Согласно последним данным, среди гражданского населения медицинскую помощь получили около 360 человек… За все дни протестов в общей сложности пострадали 86 полицейских», — цитирует её ТАСС.
По ее словам, пострадавшие жаловались на проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.
Глава МВД также отметила, что погибших в результате столкновений нет.
При этом число задержанных в ходе протестов выросло до 714 человек.
Ранее лидер Эквадора Ленин Морено принял решение ограничить свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов.
3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.
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Другое , МВД , ИТАР-ТАСС , Эквадор
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