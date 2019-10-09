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В Астрахани мальчишник закончился уголовным делом 

Мир24 1 час назад
В Астрахани мальчишник закончился уголовным делом
Фото: Мир24
Воришка предстанет перед судом, сообщает пресс-служба УМВД по Астраханской области.
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По данным ведомства, 34-летняя астраханка праздновала в кафе день рождения подруги, а когда вернулась домой, обнаружила пропажу смартфона стоимостью около 50 тыс. рублей.
Как выяснилось, в кафе праздновал свой мальчишник 30-летний мужчина. Пьяный жених подсел к посетительнице кафе, когда она вышла во двор, и незаметно вытащил смартфон из ее сумочки.
Проснувшись утром перед свадьбой, он выбросил смартфон во дворе своего дома. Гаджет вернули владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что у посетителя московского ресторана украли сумку, в которой находились €30 тыс. евро.
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Другое , МВД , Астраханская Область , Астрахань
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