В Астрахани мальчишник закончился уголовным делом

Задумал кражу — вышла лажа

Десять самых нелепых ограблений

По данным ведомства, 34-летняя астраханка праздновала в кафе день рождения подруги, а когда вернулась домой, обнаружила пропажу смартфона стоимостью около 50 тыс. рублей.

Как выяснилось, в кафе праздновал свой мальчишник 30-летний мужчина. Пьяный жених подсел к посетительнице кафе, когда она вышла во двор, и незаметно вытащил смартфон из ее сумочки.

Проснувшись утром перед свадьбой, он выбросил смартфон во дворе своего дома. Гаджет вернули владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что у посетителя московского ресторана украли сумку, в которой находились €30 тыс. евро.