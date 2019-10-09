Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна

Заместитель генерального директора компании "Вертолеты России" Игорь Чечиков выпал из окна второго этажа своего дома в Подмосковье, сообщает сайт kp.ru.
Инцидент произошел 5 октября. По данным СМИ, мужчина упал, пытаясь сфотографировать белок из окна своего дома. Он высунулся в проем с фотоаппаратом, но не удержал равновесие. Кроме того, как отмечают СМИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Скорую помощь вызвала его жена, которая услышала шум. Чечикова направили в реанимацию, у него был диагностировали перелом черепа и другие травмы.