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Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна, пишут СМИ 

Газета.Ru 1 час назад
Заместитель генерального директора компании "Вертолеты России" Игорь Чечиков выпал из окна второго этажа своего дома в Подмосковье, сообщает сайт kp.ru.
Инцидент произошел 5 октября. По данным СМИ, мужчина упал, пытаясь сфотографировать белок из окна своего дома. Он высунулся в проем с фотоаппаратом, но не удержал равновесие. Кроме того, как отмечают СМИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Скорую помощь вызвала его жена, которая услышала шум. Чечикова направили в реанимацию, у него был диагностировали перелом черепа и другие травмы.
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Другое , Игорь Чечиков , АО "Вертолеты России" , Московская область
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