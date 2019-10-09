Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Номера спецсвязи российских чиновников утекли в интернет 

Популярная механика 1 час назад
Номера спецсвязи российских чиновников утекли в интернет
Фото: Популярная механика
Информация о номерах оказалась на сайте «Госзакупки» в документах, которые фиксируют оказание услуг спецсвязи между управлением правительственной связи (УПрС) службы специальной связи и информации ФСО, а также той госструктурой, которая нужна спецсвязь, сообщает «Медуза». Журналисты выяснили, что общедоступными оказались как конкретные лица, так и диапазоны номеров, выделенные для конкретных ведомств.
Среди обнаруженных телефонов — контакты высокопоставленных сотрудников управлении делами мэра Москвы, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Главного центра защиты связи и информации (ГЦСиЗИ) МВД РФ, региональных управлений МВД, командиров воинских частей и командиров воинских частей Центрального округа Росгвардии ЦИК России, Минюста, Росрезерва, регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ) и региональных администраций.
Инфраструктура для спецсвязи предоставляется «Ростелекомом», тогда как префиксы номеров такие же как у клиентов "Билайна", "Мегафона" и МТС. Кроме того, номера прикрепляются не к конкретным лицам, а к должностям. По данным «Медузы», спецсвязь осуществляется с помощью специальный сотовых телефонов М-633С и некоторые абоненты, вопреки официальному запрету, передают аппараты третьим лицам.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Популярная механика: последние новости
Орёл с камерой показал тающие ледники в Альпах Орёл с камерой показал тающие ледники в Альпах В «Сбербанке» произошла крупнейшая утечка данных В «Сбербанке» произошла крупнейшая утечка данных Террористы проникли в Пентагон через телевизор Террористы проникли в Пентагон через телевизор
Комментарии
Другое , Росгвардия , Мегафон , Генпрокуратура РФ , Росрезерв , Вымпелком , Минюст РФ , МТС , СКР , МВД , Федеральная служба охраны , Центризбирком России , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фонд Навального признали иностранным агентом420
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео4
«Летающий танк» снес трибуны на параде
«Летающий танк» снес трибуны на параде51
Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН
Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН50
ВСУ открыли огонь в месте отвода сил
ВСУ открыли огонь в месте отвода сил81
Видео
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение