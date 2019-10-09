Номера спецсвязи российских чиновников утекли в интернет 

Информация о номерах оказалась на сайте «Госзакупки» в документах, которые фиксируют оказание услуг спецсвязи между управлением правительственной связи (УПрС) службы специальной связи и информации ФСО, а также той госструктурой, которая нужна спецсвязь, сообщает «Медуза». Журналисты выяснили, что общедоступными оказались как конкретные лица, так и диапазоны номеров, выделенные для конкретных ведомств.
Среди обнаруженных телефонов — контакты высокопоставленных сотрудников управлении делами мэра Москвы, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Главного центра защиты связи и информации (ГЦСиЗИ) МВД РФ, региональных управлений МВД, командиров воинских частей и командиров воинских частей Центрального округа Росгвардии ЦИК России, Минюста, Росрезерва, регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ) и региональных администраций.
Инфраструктура для спецсвязи предоставляется «Ростелекомом», тогда как префиксы номеров такие же как у клиентов "Билайна", "Мегафона" и МТС. Кроме того, номера прикрепляются не к конкретным лицам, а к должностям. По данным «Медузы», спецсвязь осуществляется с помощью специальный сотовых телефонов М-633С и некоторые абоненты, вопреки официальному запрету, передают аппараты третьим лицам.