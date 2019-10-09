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Дикие козы вызвали кризис на острове в Греции 

Российская Газета 29 минут назад
Дикие козы вызвали кризис на острове в Греции
Фото: Российская Газета
Расплодившиеся в огромном количестве дикие козы угрожают привычному укладу жизни греческого острова Самофраки, что находится в северной части Эгейского моря, сообщил телеканал Euronews.
При населении этого островка в 3 тысячи человек популяция парнокопытных превысила 50 тысяч особей, а ситуация стала по-настоящему кризисной. По словам местных жителей, стада голодных животных бродят повсюду — они сгрызли и вытоптали практически всю растительность на Самофраки. А это, в свою очередь, ведет к эрозии почвы и возникновению серьезных экологических и проблем.
"У нас не осталось больших деревьев, которые удерживают почву. И это огромная проблема, поскольку оползни свалятся нам прямо на голову", — сказал журналистам местный житель Георгос Маскалидис, возглавляющий местную ячейку экоактивистов.
Основательно подгрызли дикие козы и основы экономики этого небольшого греческого островка. И хотя самым популярным блюдом на Самофраки является козлятина, что в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах вполне логично, отчаянию местных скотоводов нет предела — их бизнес находится на грани выживания.
"Большинство из нас здесь готовы сдаться и, если бы у меня была другая работа, я бы бросил коз. Потому что они не приносят прибыли даже на то, чтобы купить себе кофе", — разочарованно рассказывает фермер Яннис Вавоурас. По его словам, проблема в том, что находящиеся на острове козы очень тощие, откармливать их на природе уже нечем, а привозное питание для животных очень дорогое. С другой стороны, цены на шерсть, кожу, мясо и молоко скатились вниз, что еще больше осложняет положение местных аграриев.
Каким именно образом справиться со свалившимся на Самофраки бедствием в виде нашествия диких коз, пока непонятно. Ясно одно — властям необходимо срочно принять меры к сокращению поголовья парнокопытных, говорят местные жители.
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