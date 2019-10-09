Преступник с огромными щеками напомнил людям Капитана Америку

Фоторобот преступника, опубликованный полицией британского графства Эссекс , рассмешил пользователей сети. Фото доступно на странице полиции в Facebook.

У преступника на изображении было лицо с большими щеками, также он был одет в кепку. Некоторые юзеры отметили его сходство с близнецами Траляля и Труляля из книги «Алиса в Зазеркалье» английского писателя Льюиса Кэрролла . Комментатор Джесс Эванс (Jess Evans) предположил, что составлявшие фоторобот зашли в игру Sims и нажали кнопку «Создать случайного персонажа».

Часть пользователей вспомнила, что похожим образом выглядели персонажи из старых компьютерных игр. Юзер Макалей Келли (Macauley Kelly) отметил, что человек на фотороботе смахивает на картофель. Некоторые комментаторы написали, что в лице преступника есть черты актера Криса Эванса , известного по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel.

Полиция разыскивала изображенного на фото мужчину в связи с попыткой ограбления в городе Челмсфорд. Сообщается, что у него было три сообщника.