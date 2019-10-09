Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преступник с огромными щеками напомнил людям Капитана Америку 

Lenta.ru 1 час назад
Преступник с огромными щеками напомнил людям Капитана Америку
Фото: Lenta.ru
Фоторобот преступника, опубликованный полицией британского графства Эссекс, рассмешил пользователей сети. Фото доступно на странице полиции в Facebook.
У преступника на изображении было лицо с большими щеками, также он был одет в кепку. Некоторые юзеры отметили его сходство с близнецами Траляля и Труляля из книги «Алиса в Зазеркалье» английского писателя Льюиса Кэрролла. Комментатор Джесс Эванс (Jess Evans) предположил, что составлявшие фоторобот зашли в игру Sims и нажали кнопку «Создать случайного персонажа».
Часть пользователей вспомнила, что похожим образом выглядели персонажи из старых компьютерных игр. Юзер Макалей Келли (Macauley Kelly) отметил, что человек на фотороботе смахивает на картофель. Некоторые комментаторы написали, что в лице преступника есть черты актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel.
Полиция разыскивала изображенного на фото мужчину в связи с попыткой ограбления в городе Челмсфорд. Сообщается, что у него было три сообщника.
Ранее пользователей сети рассмешил фоторобот преступника, похожего на персонажа «Игры престолов» Джона Сноу. На фото у преступника были кудрявые черные волосы и темные глаза, что, по мнению многих юзеров, делало его похожим на исполняющего эту роль в сериале актера Кита Харингтона.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети В России обнаружили элитный отдел разведки «для дестабилизации Европы» В России обнаружили элитный отдел разведки «для дестабилизации Европы» России предрекли катастрофические последствия глобального потепления России предрекли катастрофические последствия глобального потепления
Комментарии
Другое , Джон Сноу , Крис Эванс , Льюис Кэрролл , Эссекс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео2
Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН
Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН4
Известный ученый покончил с собой в Москве
Известный ученый покончил с собой в Москве26
Украинцы снова собираются на «майданы»
Украинцы снова собираются на «майданы»350
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой167
Видео
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение