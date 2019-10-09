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Обзор рас и классов Lineage 2M 

MMO13 11 часов назад
Обзор рас и классов Lineage 2M
Фото: MMO13
Недавно компания NCSoft опубликовала список рас, классов и основного оружия, которые будут присутствовать на старте Lineage 2M. Всего представлено 5 рас и 6 видов основного оружия.
Расы и оружие
Расы:
Человек
Тёмный эльф
Основное оружие:
Два меча (дуалы)
Кинжал
Посох
Орбы (сферы)
Классы и их производные в зависимости от расы и оружия
Исходя из таблицы, нас ждут разные классы для всех рас. Всего по 5 классов на каждый вид оружия, но были представлены только три.
Некоторые из них перевести не удалось, но большинство оказались похожи с оригинальной Lineage 2.
Описание оружия
используется танками с высокими навыками защиты и выживания
используется с щитом в навыках защиты и выживания
играет большую роль в охоте и подземельях высокой сложности
Два меча:
боец с высоким уровнем защиты и здоровья
использует навыки прокола и удара
оружие ближнего боя Кинжал:
боец ближнего боя с высокой вероятностью уклонения и атаки
имеет высокую скорость атаки и движения
ближний бой облегчается навыками уклонения
атакуют на расстоянии
мощные атаки с луком и арбалетом
высокая скорость передвижения и сила атаки позволяют этому классу эффективно сражаться
Посох:
боец дальнего боя, использующий магическую силу
высокий уровень урона
наличие дебаффов делает его полезным союзником и опасным противником
Орбы (сферы):
используется целителями для исцеления и защиты
позволяет использовать различные усиления
боевые и целительные навыки делают целителя незаменимым в группе
Сферы являются эксклюзивным типом оружия для Lineage 2M. Они позволяют как лечить, так и наносить урон.
Основные навыки:
Дух Страж — чем ниже ваше здоровье, тем больше урон
Тайный щит — создает мощный щит, который уменьшает урон по целям
Когда приходит карма — шанс нанести урон DoT'ами пропорционально максимальному здоровью
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