Обзор рас и классов Lineage 2M

Недавно компания NCSoft опубликовала список рас, классов и основного оружия, которые будут присутствовать на старте Lineage 2M. Всего представлено 5 рас и 6 видов основного оружия.

Расы и оружие

Расы:

Человек

Тёмный эльф

Основное оружие:

Два меча (дуалы)

Кинжал

Посох

Орбы (сферы)

Классы и их производные в зависимости от расы и оружия

Исходя из таблицы, нас ждут разные классы для всех рас. Всего по 5 классов на каждый вид оружия, но были представлены только три.

Некоторые из них перевести не удалось, но большинство оказались похожи с оригинальной Lineage 2.

Описание оружия

используется танками с высокими навыками защиты и выживания

используется с щитом в навыках защиты и выживания

играет большую роль в охоте и подземельях высокой сложности

Два меча:

боец с высоким уровнем защиты и здоровья

использует навыки прокола и удара

оружие ближнего боя Кинжал:

боец ближнего боя с высокой вероятностью уклонения и атаки

имеет высокую скорость атаки и движения

ближний бой облегчается навыками уклонения

атакуют на расстоянии

мощные атаки с луком и арбалетом

высокая скорость передвижения и сила атаки позволяют этому классу эффективно сражаться

Посох:

боец дальнего боя, использующий магическую силу

высокий уровень урона

наличие дебаффов делает его полезным союзником и опасным противником

Орбы (сферы):

используется целителями для исцеления и защиты

позволяет использовать различные усиления

боевые и целительные навыки делают целителя незаменимым в группе

Сферы являются эксклюзивным типом оружия для Lineage 2M. Они позволяют как лечить, так и наносить урон.

Основные навыки:

Дух Страж — чем ниже ваше здоровье, тем больше урон

Тайный щит — создает мощный щит, который уменьшает урон по целям

Когда приходит карма — шанс нанести урон DoT'ами пропорционально максимальному здоровью