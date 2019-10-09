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Песков: РФ не заинтересована в дестабилизации Европы
ТАСС
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44 минуты назад
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РФ
не заинтересована в дестабилизации Европы, все публикации западных СМИ на этот счет из разряда «криминального чтива» — Песков.
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