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В Москве грабители украли из аптеки психотропные препараты и деньги 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Москве грабители украли из аптеки психотропные препараты и деньги
Фото: РИА Новости
Сильнодействующие лекарства и сто тысяч рублей стали добычей грабителей в аптеке на Таллинской улице в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что в аптеку, расположенную на Таллинской улице города Москвы, ворвались двое мужчин в масках и, угрожая ножом фармацевту, потребовали открыть сейф и кассу. После того, как потерпевшая выполнила эти требования, злоумышленники забрали денежные средства, а также сильнодействующие лекарственные препараты и скрылись", — рассказала Волк.
Полицейские выяснили, что в налете участвовало четыре мужчины — пока двое грабили аптеку, их сообщники ожидали налетчиков на улице.
"В настоящее время все четверо подозреваемых задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала Волк.
Как следует из опубликованного видео с камер наблюдения, ворвавшись в аптеку, один из мужчин схватил и удерживал фармацевта, пока его сообщник вытаскивал лекарства и деньги из кассы. В руках у одного из мужчин был нож.
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Другое , Ирина Волк , МВД , Москва
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