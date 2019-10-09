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В Эквадоре протестующие захватили еще два месторождения нефти 

ТАСС + ещё 11 9 часов назад
В Эквадоре протестующие захватили еще два месторождения нефти
Фото: RT на русском
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Эквадорская государственная компания Petroamazonas приостановила работу еще на двух месторождениях, которые были захвачены протестующими. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.
"Министерство сообщает, что работы на нефтяных блоках 44 и 18, расположенных в провинции Орельяна, приостановлены из-за присутствия на объектах посторонних людей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, около 30 протестующих ворвались на территорию блока 44 и заставили сотрудников Petroamazonas приостановить работу на 15 скважинах. Как сообщает министерство, в захвате блока 18 участвовали около 60 человек. Они потребовали прекратить работу электростанции и 30 скважин. Сотрудники Petroamazonas при захвате объектов не пострадали.
"К настоящему моменту потери в добыче уже составили 143 тыс. баррелей в сутки, и, как ожидается, по итогам дня Petroamazonas произведет на 188 тыс. баррелей меньше", — отметили в министерстве. По его данным, в обычных условиях Petroamazonas добывает 437 тыс. баррелей в сутки.
В общей сложности государственная компания к настоящему моменту приостановила работы на пяти месторождениях. В понедельник протестующие захватили блоки 60, 57 и 61 в провинциях Орельяна и Сукумбиос.
На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страны охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью «защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос».
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Другое , ИТАР-ТАСС , Буэнос-Айрес , Эквадор
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