СМИ: убийца четырех полицейских в Париже хранил материалы с пропагандой ИГ*

МОСКВА , 8 окт — РИА Новости. Французские следователи обнаружили дома у сотрудника полиции, зарезавшего четырех коллег в префектуре в Париже Микаэля Арпона, флешку с пропагандистскими материалами террористической группировки «Исламское государство» *, сообщает газета Parisien.

По данным газеты, на флеш-карте Арпона были обнаружены многочисленные видеоролики с пропагандой ИГ*. Кроме того, на той же флешке находились адреса и личные данные десятков его коллег из парижской префектуры полиции.

Программист префектуры полиции Парижа в четверг, 3 октября, напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. По данным канала BFM, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года. В результате атаки скончались четыре человека. Позже прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.

*Террористическая организация, запрещенная в России.