Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: убийца четырех полицейских в Париже хранил материалы с пропагандой ИГ* 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Французские следователи обнаружили дома у сотрудника полиции, зарезавшего четырех коллег в префектуре в Париже Микаэля Арпона, флешку с пропагандистскими материалами террористической группировки «Исламское государство»*, сообщает газета Parisien.
По данным газеты, на флеш-карте Арпона были обнаружены многочисленные видеоролики с пропагандой ИГ*. Кроме того, на той же флешке находились адреса и личные данные десятков его коллег из парижской префектуры полиции.
Программист префектуры полиции Парижа в четверг, 3 октября, напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. По данным канала BFM, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года. В результате атаки скончались четыре человека. Позже прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Последние новости
После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением Раскрыты страшные детали казни детей в годы войны Раскрыты страшные детали казни детей в годы войны Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Комментарии
Другое , Исламское государство , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского225
В США Путина поздравили надписью на небе
В США Путина поздравили надписью на небе2
США захотели выйти из Договора по открытому небу
США захотели выйти из Договора по открытому небу2
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина1
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»8
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь
01:28
Бочкарева вышла на связь
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
В России нашли применение ядерным бомбам
00:47
В России нашли применение ядерным бомбам
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение