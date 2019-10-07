В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте 

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Стерлитамаке двоих мужчин избили сначала в клубе, а затем — в травмпункте. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Пострадавшие получили ранения во время конфликта в ночном заведении «Большой», после чего их доставили в медицинское учреждение.
Пациентам пытались помочь санитарки травмпункта, но им это не удалось. К зданию приехали семь-восемь человек, сломали дверь и продолжили избиение мужчин.
По предварительной информации, среди нападавших могли быть сотрудники правоохранительных органов.
В региональном управлении МВД проводят служебную проверку по факту случившегося.