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Уволенная за эротические фото тренер обратилась к педагогам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Уволенная за эротические фото тренер обратилась к педагогам
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из детско-юношеского центра «Максимум» из-за эротических фотографий, сделанных более 10 лет назад, записала видеообращение к учителям.
В обращении, опубликованном на YouTube, Конопенко, также известная под псевдонимом Катя Ганеши, назвала педагога «мыслящей субстанцией». «Я мыслю, значит, я свободна», — заявила она, призвав учителей «быть мыслящими и свободными».
«Сейчас мы видим лишь карательную педагогику. Надзирать и наказывать — вот ее основные принципы. Школы воняют крепостничеством», — уверена тренер.
«Пусть там будет свежий воздух, как в горах. Да здравствует свобода», — добавила она.
В комментарии Life Конопенко добавила, что «пугливые педагоги» стараются «сломать» ее. «Дескать: покайся, грехи молодости и так далее. Но я боец, кикбоксер, тренер — боевая педагогическая единица, а не собирательница слез и покаяний», — заявила она.
Женщина отметила, что вызвавшие большой резонанс фотографии — это концептуальное нонконформистское искусство, а не «бытовые тихушные грехи молодости».
Она добавила, что сейчас ее воспитанники и их родители «стойко ждут разрешения этой непростой ситуации», а в группу просятся новые дети.
«Но у меня нет зала. И я предлагаю им подождать моей победы в суде», — сказала Конопенко.
Напомним, Конопенко уволили из детско-юношеского центра «Максимум», обвинив ее в совершении «аморального поступка» из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете. Фотографии были сделаны еще в 2000-х годах, когда ей было 20 лет и педагогом в спортивной школе она еще не работала. Тренер утверждает, что причиной увольнения стал конфликт с новым руководством центра из-за личной неприязни.
Полиция, между тем, отказала в возбуждении уголовного дела по результатам проверки фотографий.
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