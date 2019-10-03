Неизвестный пытался сорвать выкриками выступление Толстого в ПАСЕ

Выступление главы российской делегации Петра Толстого на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками антироссийского активиста. В итоге за неуважение выступающего спикер организации Лилиан Мори Паскье попросила выдворить мешавшего выступлению из зала.

В четверг, 3 октября, в ПАСЕ обсуждали акции протеста, которые проходили в Москве этим летом перед выборами в Мосгордуму . После выступления основного докладчика и ряда представителей политических групп в ПАСЕ слово было предоставлено Толстому.

«Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес», — начал российский политик. Но его прервали выкрики неизвестного.

В продолжение Толстой отметил: «Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии». После этого в процесс выступления представителя России вмешалась спикер ПАСЕ, которая распорядилась вывести из зала активиста.

«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — продолжил Толстой.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, «какой-то сумасшедший», проникший на балкон зала пленарных заседаний, пытался своими выкриками сорвать выступление Петра Толстого.

«Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать. Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», — добавил Слуцкий

В первый день осенней сессии ПАСЕ, 30 сентября, политгруппа «Альянс либералов и демократов за Европу» предложила провести дебаты по поводу митингов, которые прошли в июле и августе этого года в Москве и в результате которых были задержаны порядка 1,7 тыс. человек. На часть из задержанных завели уголовные дела.

77 членов ассамблеи поддержали это предложение, 33 парламентария высказались против. Изначально депутаты настаивали на проведении дискуссии с подготовкой доклада и резолюции, однако позже формат изменили на текущее обсуждение, которое не предполагает обязывающих рекомендаций.

Российские парламентарии, между тем, считают, что обсуждение вопросов, связанных с московскими протестными акциями, является прямым вмешательством во внутренние дела России, что недопустимо. «Рассчитываем на беспристрастные оценки московских событий при учете официальной позиции нашей страны», — заявил ранее Леонид Слуцкий.

Однако его ожидания не оправдались. Так, Слуцкий посчитал представленный доклад по теме дискуссии «политизированным и необъективным».

«Российская Федерация выполнила подавляющее большинство обязательств, взятых при вступлении в нашу организацию в 1996 году. Что касается ситуации с выборами в Московскую городскую думу, то, конечно, нагнетание страстей вокруг этих выборов является абсолютно искусственным», — заявил член российской делегации в ПАСЕ на заседании ассамблеи.

По словам Слуцкого, российское законодательство об участии в массовых демонстрациях и митингах значительно мягче, нежели в других европейских странах.

«Нам следует прекратить практику искусственного преследования стран Совета Европы по надуманным причинам. Выборы в Московскую городскую думу прошли абсолютно демократично и свободно. И этого не отрицает российская оппозиция: победили как раз оппозиционеры, Москва всегда была, есть и остается демократическим городом», — обратил внимание депутат Госдумы

Вместе с тем в Кремле отметили, что российская сторона готова дать ответы на любые имеющиеся у членов ПАСЕ вопросы, передает РИА «Новости».

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело, но, вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения», — сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Подобное мнение выразили в Совфеде . Так, сенатор Олег Морозов заявил, что решение ПАСЕ вынести на повестку дня обсуждение внутренних российских проблем является грубейшим вмешательством в дела РФ.

«Это абсолютно не входит в компетенцию ПАСЕ. Равно как и любые политические процессы, которые могут протекать в этих странах. Это откровенное политическое хамство и грубейшее вмешательство в наши дела», — сказал он, добавив, что события во Франции куда более значительны.