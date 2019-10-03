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Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов 

Газета.Ru 5 часов назад
Стало известно, куда пропали 20 млн рублей, украденные 36-летней кассиршей банка Луизой Хайруллиной из башкирского Салавата. Начальник управления угрозыска регионального МВД Рамиль Ермеев заявил, что большую часть денег муж обвиняемой проиграл в букмекерских конторах, передает РИА «Новости».
«Известно, что муж Хайруллиной был игроманом, он закладывал похищенные деньги в букмекерские конторы. Мы делали запросы в эти конторы, да действительно, перечисления были. Большую часть похищенных средств он, конечно, проиграл», — рассказала правоохранитель.
Семейная пара призналась в содеянном. Несмотря на это следствественные действия продолжаются. Отметим, что задержали 36-летнюю башкирку еще 4 июля — на протяжении трех месяцев она молчала на допросах, отказываясь рассказывать, куда спрятала украденные 20 млн О происшествии стало известно 27 мая, когда сотрудники банка обратились в полицию. Незадолго до обнаружения пропажи Хайруллина отпросилась у начальства домой пораньше, набила сумку наличными в разной валюте и покинула банк, писало издание «Вести Башкортостан». Бывшие коллеги обвиняемой рассказали, что, когда женщина занималась должность кассира, у нее был доступ ко всем помещениям банка — в том числе к хранилищу.
Через день об исчезновении башкирки заявил в правоохранительные органы и ее отец — в то же время полиция запустили проверку по факту причастности Хайруллиной к преступлению. Прибыв в квартиру женщины, силовики не обнаружили там ни кассиршу, ни ее мужа, ни дочерей.
В итоге правоохранители вышли на след женщины только 25 июня. Выяснилось, что некоторое время она скрывалась в автомобиле своего отца, который стоял в гараже — там сотрудники полиции нашли постельное белье. При этом отец обвиняемой уверял, что не знал о новом ночлеге башкирки, так как давно не приходил в гараж.
В июле правоохранители установили, что Хайруллина и ее семья, сбежав из Салавата, проживали продолжительное время на съемной квартире в Казани — в 500 км от родного города. Об этом сообщало издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Совершив штурм, силовики застали в доме всех членов семьи — при этом деньги тогда найти так и не удалось. В итоге башкирке предъявили обвинение по статье 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере» — суд избрал для нее меру пресечения в виде ареста. По этой статье женщине грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.
На допросах Хайруллина несколько раз говорила следователям, что пошла на кражу из-за своего супруга. «После задержания Луиза была в истерике. Почему пошла на преступление? Говорит, из-за мужа»,
— пояснил источник в правоохранительных органах «Бизнес. Online».
При это сам супруг изначально подтверждал свою причастность к преступлению, но позже отказался от признания. «Сейчас он заявляет следствию о своей непричастности к хищению из банка, говорит, что давал показания против себя под давлением защиты супруги», — сообщили в правоохранительных органах РИА «Новости».
По предварительным данным, супруга Хайруллиной зовут Марат — в период с 2002 по 2005 он так же, как и его жена, работал в банках, писало издание «Медиакорсеть». В дальнейшем мужчина взял множество кредитов, которые не смог выплатить, в связи с чем числился в базе федеральной службы судебных приставов. По информации сайта kp.ru, долг Хайруллина составлял более миллиона рублей. В то же время знакомые обвиняемой отзываются о ней исключительно положительно — коллеги также отметили ее успехи на работе и мягкий нрав, передавал телеканал «Башкортостан 24».
В ближайшее время состоится суд по ходатайству стороны обвинения, на котором мужчине могут продлить срок меры пресечения или изменить его на заключение в СИЗО — на данный момент он находится под домашним арестом. По результатам последнего заседания, прошедшего 3 сентября, Хайруллина останется в СИЗО до 4 ноября.
«Содержание в СИЗО стандартные для все подзащитных наших. Содержится она в общей камере. В принципе, все нормально. Будем участвовать в суде и надеяться на справедливый приговор. По детям, конечно же, скучает, она же мама. Все скучают по детям», — рассказывала адвокат обвиняемой Алла Воропаева «Башкортостану 24».
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Другое , МВД , ФСИН , РИА Новости , Салават
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