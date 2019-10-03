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Рита Грачёва, которой экс-супруг отрубил руки, выходит замуж 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Рита Грачёва, которой экс-супруг отрубил руки, выходит замуж
Фото: News.ru
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачёва, которой бывший супруг отрубил кисти рук, выходит за муж. Спустя два года после трагедии в жизни девушки появился возлюбленный.
О помолвке Рита рассказала в интервью «Комсомольской правде», которое дала в связи с выходом её книги. Там описываются все подробности случившегося, жизнь до и после травмы. В последней главе появляется некий мужчина. Автор называет его Мистер Икс.
Это реальный человек. С мамой я его уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году. Пока я не хочу это афишировать, — рассказала девушка корреспонденту.
От предыдущего брака у Маргариты двое сыновей. Она пишет, что мечтает о большой семье и хочет родить ещё и дочку.
Трагическая история произошла в декабре 2017 года. Муж, с которым Рита находилась в процессе развода, из ревности вывез её в лес. Там отрубил ей сначала пальцы, а потом кисти рук, а затем отвёз в больницу и сдался полиции. В шоке от случившегося были даже видавшее многое врачи. Благодаря полицейским, которые собрали останки конечности на месте преступления и привезли их медикам удалось спасти левую руку. Вместо правой у Маргариты теперь бионический протез.
Дмитрия грачёва приговорили к 14 годам колонии строгого режима, писал News.ru.
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Комментарии
Другое , Маргарита Грачева , ФСИН , Комсомольская правда , Серпухов
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