Лондон смягчил ограничения на сотрудничество с РФ

Великобритания смягчила ограничения на сотрудничество с Россией

Власти Великобритании сняли часть ограничений на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.

В частности, были внесены поправки в "Закон об экспорте", изменения в основном коснулись раздела о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Европейского союза

Поправки разрешают импорт в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запусков или заправки отдельных спутников, или для испытаний и полетов в рамках миссии ExoMars-2020".

В пояснительной записке указывается, что поставки можно осуществлять только при предварительном согласовании в соответствии с положением об антироссийских санкциях.

Запуск станции ExoMars-2020 планируется на конец июля 2020 года. Миссия состоит из европейского перелетного и российского десантного модулей, а также российского посадочного модуля "Казачок" и европейского марсохода Rosalind Franklin. Посадка на Марс запланирована на март 2021 года.