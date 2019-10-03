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Великобритания смягчила ограничения на сотрудничество с Россией 

Вести Экономика 57 минут назад
Лондон смягчил ограничения на сотрудничество с РФ
Фото: РИА Новости
Власти Великобритании сняли часть ограничений на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.
В частности, были внесены поправки в "Закон об экспорте", изменения в основном коснулись раздела о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Европейского союза.
Поправки разрешают импорт в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запусков или заправки отдельных спутников, или для испытаний и полетов в рамках миссии ExoMars-2020".
В пояснительной записке указывается, что поставки можно осуществлять только при предварительном согласовании в соответствии с положением об антироссийских санкциях.
Запуск станции ExoMars-2020 планируется на конец июля 2020 года. Миссия состоит из европейского перелетного и российского десантного модулей, а также российского посадочного модуля "Казачок" и европейского марсохода Rosalind Franklin. Посадка на Марс запланирована на март 2021 года.
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Другое , ЕС , Великобритания
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