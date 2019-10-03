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Любитель онлайн-игр погиб во сне из-за смартфона 

News.ru 2 часа назад
Любитель онлайн-игр погиб во сне из-за смартфона
Фото: Anusak Laowilas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Житель Таиланда из провинции Чонбури перед сном любил играть в игры на своём мобильном телефоне. Эта привычка помогала 25-летнему Састре Моину быстрее засыпать и в итоге стоила ему жизни.
Как пишет Life, 27 сентября Моин, как обычно, готовился ко сну и взял с собой несколько мобильных устройств. Точную последовательность его действий установить не удалось. Известно, что мужчина уснул, оставив свои гаджеты на зарядке.
По словам родственницы, которая обнаружила Моина утром, его рука лежала рядом с обугленным штепселем от зарядки.
Полицейские сразу отвергли версию убийства, так как ни следов насильственной смерти, ни взлома не обнаружили. Медики заключили, что смерть наступила из-за удара током.
Ранее юная жительница Алма-Атинской области Казахстана погибла после удара током от смартфона, который был оставлен заряжаться на ночь, писал News.ru.
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Другое , Таиланд , Чонбури
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