Гостевые дома для паломников могут исключить из списка гостиниц

Религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, предложили исключить из перечня отношения к гостиницам. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении на одном из пленарных заседаний в октябре.

Действующее законодательство о туристской деятельности предусматривает регулирование правового статуса гостиниц и особенностей их классификации. Так, к гостиницам не относятся средства размещения, предназначенные для организации отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций соцобслуживания, физкультурно-спортивных организаций, а также централизованных религиозных организаций.

Между тем согласно действующим нормам, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, не представлены в виде исключения, хотя характер деятельности таких организаций аналогичен централизованным религиозным организациям.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения связаны с особенностями правового статуса гостиниц, признаки которого не соответствуют назначению и особенностям функционирования указанных выше организаций. Как отмечают разработчики, действующая редакция норм, регламентирующих этот вопрос, не в полной мере отражает складывающиеся на практике обстоятельства.

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