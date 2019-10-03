Гостевые дома для паломников могут исключить из списка гостиниц 

Религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, предложили исключить из перечня отношения к гостиницам. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении на одном из пленарных заседаний в октябре.
Действующее законодательство о туристской деятельности предусматривает регулирование правового статуса гостиниц и особенностей их классификации. Так, к гостиницам не относятся средства размещения, предназначенные для организации отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций соцобслуживания, физкультурно-спортивных организаций, а также централизованных религиозных организаций.
Между тем согласно действующим нормам, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, не представлены в виде исключения, хотя характер деятельности таких организаций аналогичен централизованным религиозным организациям.
Для устранения данной правовой коллизией вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, член Комитета по государственному строительству и законодательству Игорь Лебедев, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, член Комитета по контролю и Регламенту Дмитрий Ламейкин и член Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов внесли в Госдуму поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», устраняющий указанный недостаток путём дополнения перечня исключений.
В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения связаны с особенностями правового статуса гостиниц, признаки которого не соответствуют назначению и особенностям функционирования указанных выше организаций. Как отмечают разработчики, действующая редакция норм, регламентирующих этот вопрос, не в полной мере отражает складывающиеся на практике обстоятельства.
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