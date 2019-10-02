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Под Москвой наметилась массовая посадка конопли 

Мослента + ещё 3 1 час назад
Под Москвой посадят коноплю
Фото: ТАСС
В подмосковном Солнечногорске создадут один из крупнейших в России комплексов по выращиванию и переработке технической конопли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передает в среду, 2 октября, РИАМО.
Работы на предприятии будут вестись в несколько этапов. Предполагается, в первую очередь, засеять участок земли в пять тысяч гектаров семенами и трестой (конопляной соломой — прим. МОСЛЕНТЫ).
Затем будет происходить первичная обработка материалов — из них сделают костру — одревесневшие части стеблей прядильных растений — и волокно, после чего, на стадии углубленной переработки, будет производиться котонизированное волокно, косметика и ряд продуктов, в частности масло и молоко, белок, мука и энергетические батончики.
Отмечается, что на организацию каждого из этапов инвесторы планируют выделить 2,4, 2,6 и 3,6 миллиарда рублей соответственно. Таким образом объем инвестиций в проект составит 8,6 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках его реализации к 2024 году предусмотрено создание 600 рабочих мест.
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Другое , Мослента , Москва , Солнечногорск
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